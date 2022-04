Hans was ruim drie weken misselijk en voelde zich zo beroerd dat hij niks kon binnenhouden. Hij belandde in een ziekenhuis in Marbella, waar de artsen voor een groot raadsel stonden. Ze konden er maar niet achter komen wat Hans mankeerde. Uiteindelijk bleek hij last te hebben van overtollig maagzuur. “Ik bleek allergisch te zijn voor de medicijnen die ik slik. Daar ben ik meteen mee gestopt”, zo vertelde Hans destijds.

“Het was niet te houden”

De illusionist vertrok vol goede moed naar huis, waarna hij hoopte zijn verjaardag te kunnen met zijn kinderen en kleinkinderen in Spanje. Helaas mocht dit niet zo zijn. “Het is vlak na mijn verjaardag weer verkeerd gegaan”, zo vertelt hij. “Ik was weer de hele dag misselijk en ging weer braken. Zelfs de geur van eten kon ik niet verdragen. (...) Het was niet te houden.”

“Ik dacht: ik word nooit meer beter”

Voor Hans zat er niets anders op dan opnieuw naar het ziekenhuis te gaan. “Er moest iets anders aan de hand zijn. Dit kon niet alleen het gevolg van extreem maagzuur zijn. We moesten erachter komen waarom mijn lichaam zoveel maagzuur aanmaakte.” Hans kreeg sondevoeding, infusen en meerdere injecties, maar niks leek te helpen. “Het was hopeloos. Vooral omdat ik me niet beter voelde worden. Niets werkte. Ik ben een rasoptimist, maar toen zag ik alles heel somber in. Echt waar, iedereen die mij kent weet dat ik altijd wel een lichtpuntje zie. Maar dit keer niet. Ik dacht: ik word nooit meer beter. Dat vooruitzicht vond ik zo deprimerend.”

Oorzaak gevonden

Uiteindelijk werd er gelukkig toch nog een oorzaak gevonden. “Als je ouder wordt, ga je steeds meer pilletjes slikken”, zo legt Hans uit. “En het bleek dat mijn lichaam met name de diabetesmedicijnen niet meer verdroeg. Dat was ook waarom ik te veel maagzuur aanmaakte. Ik was blij met die ontdekking, want nu kon er echt iets aan gedaan worden. De artsen hebben toen al mijn medicatie onder de loep genomen en mij nieuwe medicijnen voorgeschreven.”

