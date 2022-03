Hans werd twee weken geleden in het ziekenhuis in Marbella opgenomen, omdat hij ernstig verzwakt was. Zijn lichaam stoot al weken al het eten af dat hij binnenkrijgt, waardoor hij nu noodgedwongen sondevoeding krijgt en aan een infuus ligt. Tot nu toe hebben de artsen in het ziekenhuis niks kunnen ontdekken.

Hulp gekregen vanuit Nederland

Wendy, de vrouw van Hans, heeft inmiddels wel met hem afgesproken dat als de artsen aan het einde van de week nog steeds niks hebben kunnen ontdekken, ze voor een second opinion bij een ander ziekenhuis gaan. “Ik ga er nog steeds van uit dat het in Spanje goed gaat komen met Hans, de gezondheidszorg hier is hoogstaand. Wel is er inmiddels hulp geboden vanuit ziekenhuis Radboudumc in Nijmegen”, aldus Wendy.

Geruststellende gedachte

Een internist uit Nijmegen, de dochter van een jeugdvriend van Hans, kijkt op afstand mee. Voor de illusionist is dit een geruststellende gedachte. “Natuurlijk ben ik hier in goede handen, maar ik ben ook blij met het aanbod van een internist van het Radboud-ziekenhuis, die via LinkedIn met mij in contact kwam. Deze dame is gespecialiseerd in maag-, darm- en leverkwalen en wil iedere dag de onderzoeksresultaten gemaild hebben, zodat ze kan meekijken.”

Bron: Telegraaf