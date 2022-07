De Telegraaf sprak met Hans nadat er een paar afleveringen te zien waren geweest. In die afleveringen maakten de kijkers al kennis met kandidate Desiree die zich vrij onbeschoft gedroeg op de Italiaanse markt en in de b&b van Hans en zijn ex-vrouw.

Kritiek op Desiree in B&B vol liefde

In de aflevering was ook al te zien dat Hans daar niet van gediend was, maar nu een paar maanden later vindt hij het nog steeds even erg. Hij zegt het terecht te vinden dat Desiree zoveel kritiek krijgt op haar gedrag in het programma: “Volkomen terecht. Die heeft totaal geen aandacht voor mij gehad. Die wilde over mijn rug bekend worden op tv”, zegt hij daarover. Hij noemt haar tijd in de b&b een drama. “Maar ja, het kan nou eenmaal gebeuren dat mensen niet helemaal weten hoe ze zich moeten gedragen bij een ander. De rust is toen snel weer wedergekeerd. De keuken is schoongemaakt, de messen staan weer netjes in de rekken. Ik heb vijf potten augurken gekocht, je weet het maar nooit”, grapt hij daarover.

Wedstrijdje

De vrouwen bleken in het echt heel anders te zijn dan op de video. “Vooral Desiree”, zegt Hans. “Angelica en ik dachten leuk, een beetje reuring in huis. Maar ze trok alle aandacht naar zich toe, dat was helemaal niet meer leuk. Dat werd gewoon irritant.” Hans had ook liever gezien dat de vrouwen één voor één hem bij hem langskwamen, in plaats van meerdere vrouwen over de vloer te hebben. “Ik had dat al in de afleveringen met Jacob van vorig jaar gezien. Vrouwen gaan dan een wedstrijdje doen wie het leukste overkomt.”

Vrouw vinden

Voor zijn deelname had Hans nog nooit een aflevering van het programma gezien. Hij heeft zichzelf ook niet opgegeven, maar is gevraagd voor het programma. Het castingbureau nam via een reisorganisatie contact met hem op. “Ik dacht ik probeer nog een keer om een leuke vrouw te vinden. Als je richting de 60 gaat lukt het niet meer. Nu ben ik 54 en ben ik er lichamelijk en mentaal nog klaar voor.” Of Hans de vrouw vindt die met hem de b&b wil gaan runnen, houdt hij nog even geheim. Daar moeten we de afleveringen van B&B vol liefde voor blijven volgen.

Bron: Telegraaf.nl