Hans van De Scheetjes reageert voor het eerst op relatie van Karin met zijn broer

Hoewel Hans inmiddels zelf ook een nieuwe vriendin heeft, de 31-jarige Nina, is hij absoluut niet blij met het feit dat Karin nu een relatie heeft met zijn jongere broer. “Het kan écht niet wat ze doen”, zo vertelt hij aan het blad.

“Hij was nooit echt lief”

Karin vertelde eerder nog dat haar schoonmoeder, dus de moeder van Hans en Johan, blij is met haar nieuwe relatie. “Ze gaat er heel goed mee om en gunt Johan en mij dit geluk. Ze was er vaak genoeg bij als Hans tegen mij tekeerging op Bonaire. Hij was nooit echt lief. Ik deed nooit iets goed en er was altijd geschreeuw. Zijn moeder zei weleens: ‘Hans, houd je koest, iedereen hoort je gebrul.’ Nooit lag het aan hem. En als ze mij nu ziet met Johan, dan is dat totaal anders dan met haar andere zoon.”

Reactie Hans

Hans, die nog in Bonaire woont, laaiend. “Niemand durft mij te bellen of te zeggen wat er speelt. Het is een schande en het moet nu stoppen. Ze moet lekker gaan leven en mij verder met rust laten. Karin dacht mij een hak te zetten, maar helaas voor haar is het andersom: Johan en zij moeten nog met elkaar over straat en zullen nog genoeg commentaar krijgen. Ik werk nog elke dag op de golfbaan om mijn geld te verdienen. En dat blijft ook zo.”

Bron: Privé