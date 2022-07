Harmjan uit ‘B&B vol liefde’ geeft uitleg over zijn vreugdedansje om vertrek Alex

In Oostenrijk is Astrid op zoek naar de ware. Daar ontving ze eerst Alex en later ook Harmjan, om te ontdekken of een van hen haar ware liefde is. Met Alex wist ze het al snel: hij is het niet. Met moeite deelt ze dit met hem: “Er zit voor mij niets meer in”, laat ze Alex weten, waarop hij haar vraagt of hij iets misdaan heeft. Volgens Astrid is dat niet het geval.

Alex reageert beduusd: “Ik had hier graag willen wonen. Ik had hier graag een toekomst op willen bouwen, dus daar ligt het allemaal niet aan.”

Iets misdaan

De kijkers zien Alex vervolgens zijn spullen pakken (en ook twee komkommers van het aanrecht) en vertrekken. Harmjan kijkt hem na, waarna hij een vreugdedansje doet. Deze actie triggerde wat ophef, waarna hij zich geroepen voelt om op de Facebookgroep voor fans van het programma tekst en uitleg te geven over zijn actie.

Pure opluchting

“Het is jammer dat veel reacties bestaan uit aannames en oordelen op basis van beelden die ook nog binnen een tijdsbestek van 2,5 week worden gemaakt”, begint hij zijn tekst, die inmiddels verwijderd is. “Het dansje was pure opluchting omdat hij en ik elkaar niets te vertellen hadden. Opluchting van ‘weg met de negatieve sfeer’.”

Zelf vertrekken

Van die sfeer had Harmjan blijkbaar zoveel last, dat het niet veel scheelde of hij was zelf uit Oostenrijk vertrokken. “Ik zat deze avond al te appen met mijn zus(je) dat als het zo zou blijven, ik uiterlijk maandag in de auto terug zou zitten”. Ook zegt hij Alex niet te hebben uitgezwaaid.

Wel neemt hij het op voor Astrid: “Laat ik één ding bovenaan zetten: Astrid is een fantastisch empathische vrouw.”

