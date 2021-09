Harry en Meghan mogelijk bezig met documentaire over verlaten van Britse koningshuis

Een jaar geleden sloten Harry en Meghan een grote, meerjarige deal met Netflix. Zij zouden voor de streamingdienst meerdere producties gaan maken. Zo zou Harry de docuserie Heart of Invictus maken, over zijn zelfgeïnitieerde sporttoernooi voor militairen en veteranen met lichamelijk of mentaal trauma. Meghan zou een animatieserie maken over een jong meisje dat zich in haar leven laat helpen en inspireren door invloedrijke vrouwen uit de geschiedenis.

Cameraman

Nu lijkt het erop dat er een derde project is waar Harry en Meghan voor Netflix mee bezig zijn. De afgelopen dagen in New York werd het stel continu gespot met een cameraman. Ingewijden vertellen aan de New York Post wat daarachter schuilt.

Documentaire

Volgens deze ingewijde bronnen gaat het om een documentaire over Harry en Meghan zelf. Het stel zou bezig zijn met een documentaire over het terugtreden uit het Britse koninklijk huis. Mogelijk werd het koppel daarom gevolgd door camera's tijdens hun huidige afspraken. Of de documentaire er ook daadwerkelijk komt, is nog niet bekend. De productie over de Megxit is nog niet officieel aangekondigd door Netflix.

Begin 2020 deed het echtpaar een stap terug uit het Britse koningshuis. Hoe gaat het sindsdien met ze?

Bron: Page six - New York post.