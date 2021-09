Harry en William praten in nieuwe docu over hun hechte band met prins Philip: “Hij was altijd zichzelf”

In de gloednieuwe documentaire Prince Philip: the royal family remembers halen de broers William en Harry, zoals de titel al doet vermoeden, herinneringen op aan hun opa Philip. En die herinneringen zijn er genoeg. Niet alleen omdat Prins Philip bijna de 100 jaar aantikte, maar ook omdat er een hechte band was tussen de opa en zijn kleinzoons. “Hij is altijd een grote kracht geweest achter alles wat we hebben gedaan”, zegt William. Ook Harry is vol lof over zijn opa die “zonder twijfel altijd zichzelf was.”

Familieruzie

Dat de broers William en Harry allebei te zien zijn in de documentaire, deed weer een hoop stof opwaaien in medialand. Op de begrafenis van prins Philip werd namelijk nog geconcludeerd dat het nog steeds niet helemaal boterde tussen de twee; ze zouden elkaar ontlopen, en de onderlinge verwijten waren niet van de lucht. Op sociale media wordt dan ook flink gespeculeerd: biedt deze docu een kans op verzoening, of is er een reden dat William en Harry op compleet verschillende locaties voor de camera stonden?

Een kijkje achter de schermen

William en Harry zijn niet de enige familieleden die herinneringen ophalen aan prins Philip. Alle kinderen van Philip en koningin Elizabeth komen aan het woord: prins Charles, prinses Anne, prins Andrew en prins Edward. Dat levert veel intieme interviews op, evenals een blik achter de schermen. Zo kwam de cameraman van BBC in Philips kantoor, de bibliotheek en zijn studeerkamer. Het is trouwens niet de eerste keer dat BBC zo’n inkijkje kreeg; The crown-fans weten dat de Britse royals al ervaring hebben met de BBC in het paleis. Toch is het deze keer extra speciaal. Bij de start van de opnames werd namelijk nog gedacht dat met deze docu de 100ste verjaardag van prins Philip kon worden gevierd. In plaats daarvan werd het een eerbetoon aan zijn leven, waarbij niet meer vooruit, maar enkel nog kon worden teruggekeken. Met een lach en een traan, want hoewel het verdriet groot is, vertelt prins Charles: “We hebben geluk gehad dat we hem bijna 100 jaar lang bij ons mochten hebben.” En inderdaad, dat is niet vanzelfsprekend.

Prince Philip: the royal family remembers is op 22 september te zien bij BBC One.

Bekijk de trailer hier.

Weet jij waarom koningin Elizabeth alles ondertekent met ‘Elizabeth R.’? Dat hoor je in de video hieronder.

Bron: Nu.nl, RTL Boulevard