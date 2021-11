Harry Potter-fans opgelet: de allereerste film is binnenkort in de bios te zien in 4DX

Tenminste, de allereerste Harry Potter-film dan! Harry Potter en de steen der wijzen is in het weekend van 26 en 27 november in de Nederlandse bioscopen te zien.

Lang zal Harry leven

Dat heeft een bijzondere reden. Distributeur Warner Bros viert hiermee de twintigste verjaardag van de Harry Potter-films. De eerste film kwam namelijk in 2001 uit. Het is voor het allereerst dat de film ook in de 4DX-zalen van bioscoopketen Pathé te zien zijn.

4DX-films?

Een 4DX-film is een bijzondere ervaring. De stoelen bewegen namelijk mee met de film en er zijn licht-, lucht- en watereffecten die het filmbezoek nog spannender maken. Het is niet voor het eerst dat deze Harry Potter-film in 4DX in de bioscopen draait. Dat gebeurde ook in de zomer van 2020, toen er door de pandemie weinig nieuwe films gedraaid konden worden.

Voorverkoop

Wil jij een kaartje bemachtigen? Aarzel dan niet te lang. De voorverkoop voor Harry Potter en de steen der wijzen in het weekend van 26 en 27 november gaat dinsdag 16 november om 10:00 uur van start.

