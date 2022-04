Een Reddit-gebruiker postte een filmpje van de wit-bruine hond, die bovenaan de trap van het huis van haar en Tatyana de wacht houdt.

Hond in Oekraïne blijft wachten op baasje

Vrijwilligers hebben geprobeerd om Rini mee te nemen naar een opvang. Tevergeefs: de trouwe viervoeter heeft alleen interesse in het voer dat ze meebrachten. De hond blijft wachten op de terugkomst van haar baasje. Of die laatste nog leeft, is niet bekend.

Hachiko

Het verhaal doet denken aan dat van Hachiko, de akita van de Japanse professor Hidesaburo Ueno. Elke dag nam Ueno vanaf station Shibua de trein naar de Universiteit van Tokio. Een jaar lang liep Hachiko ’s ochtends en ’s middags mee om hem weg te brengen en weer op te halen. Ook nadat Ueno stierf aan een hartverlamming, bleef de akita dagelijks terugkeren naar het station.

Zelfs toen hij een nieuwe eigenaar kreeg, ontsnapte hij regelmatig in de hoop Ueno eindelijk weer op hun vaste ontmoetingsplaats te treffen. In totaal heeft Hachiko dit negen jaar, negen maanden en vijftien dagen volgehouden. Op elfjarige leeftijd overleed hij op zijn bekende plekje bij het station.

Over die hond werd in 2009 een film gemaakt: Hachi: A Dog’s Tale, met Richard Gere in de hoofdrol.

Bron: Reddit