Zijn moeder, Julia Pisecka, zette haar zoontje in een trein op weg naar de grens in de hoop dat hij zou worden opgevangen door goedhartige vreemden.

In Oekraïne blijven

“Er is een kerncentrale naast mijn stad, waar de Russen op schoten”, vertelt ze in een videoboodschap. Ze kon het land zelf niet verlaten, aangezien ze haar moeder van 84 niet achter kon laten. “Dus stuurde ik mijn zoon alleen met de trein naar de Slowaakse grens.” Gelukkig heeft de jongen mensen ontmoet die hem wilde helpen. Hij werd door velen verzorgd, schrijft de Slowaakse politie bij de video op Facebook. “Of het nu politie, militairen, douanebeambten, vrijwilligers of verschillende religieuze of burgerlijke organisaties zijn: de jongen werd voorzien van vervoer naar Bratislava. Hij is in orde!”

Dankzij het telefoonnummer op zijn hand is er uiteindelijk contact gelegd met de familie van de Oekraïense jongen en konden ze hem ophalen.

Ouders kwijtraken

Van de 800.000 kinderen die Oekraïne ontvluchtten arriveren er steeds meer zonder ouders in buurlanden. Dat blijkt uit berichten die Save the Children uit grensgebieden ontvangt. Veel van de kinderen die alleen op pad zijn, zijn jonger dan 14 jaar. Waarschijnlijk kunnen familieleden zelf Oekraïne niet kunnen verlaten, maar willen ze hun kinderen toch in veiligheid willen brengen. Soms sturen ze de kinderen daarom mee met buren of vrienden, maar er zijn ook kinderen die in de chaos hun ouders of vrienden kwijtraken.

Ernstige gevolgen

Save the children probeert zoveel mogelijk familieleden van kinderen die alleen op pad zijn te traceren en te zorgen voor gezinshereniging terwijl ze de veiligheid van de groep blijven waarborgen. Maar dat neemt niet weg dat de oorlog en de vlucht voor psychische stress, angst, onzekerheid en scheidingsangst kan zorgen. “Maar kinderen lopen ook risico op geweld, exploitatie, mensenhandel en misbruik”, legt Irina Saghoyan, directeur van de organisatie uit. “Deze kinderen hebben bescherming nodig. Hoe sneller we handelen, hoe meer kans we hebben dat deze families nog herenigd kunnen worden.”

Bron: Save the children, AD, BBC