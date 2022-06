Hartverscheurende speech van zus Gino (9) tijdens stille tocht in Maastricht

Gino logeerde vorige week bij zijn oudere zus in Kerkrade en kwam woensdagavond niet thuis na het spelen. De familie van Gino belandde in een nachtmerrie toen de politie bevestigde dat het lichaam dat enkele dagen later werd gevonden van de 9-jarige jongen bleek te zijn.

Stille tocht voor Gino

Een week na zijn vermissing, kwamen duizenden mensen uit alle hoeken van Nederland naar Limburg om hun steun aan de familie van Gino te betuigen. De stille tocht eindigde bij de speeltuin waar hij voor het laatst speelde, waar zus Naomi een hartverscheurende speech gaf.

Zus Gino in tranen tijdens speech

“Lieve, lieve mensen, vandaag precies een week geleden verdween Gino. Een gewone jongen die het net als heel veel andere jongens leuk vond om te voetballen”, begint ze haar speech in tranen. “Ook vorige week, toen het lekker weer was. En ineens was hij weg.” De familie haalt ontzettend veel steun uit de massale opkomst, de vele bloemen en de mooie woorden. “Allemaal speciaal voor hem. We willen hem graag terugdenken: ons broertje, ons lieve en vrolijke kind. Als Gino hierbij was geweest, had hij met grote ogen gekeken.”

Dit mag nooit meer gebeuren

Ze hoopt dat politiek Den Haag een signaal opvangt dat dit nooit meer mag gebeuren. “Wij willen iedereen bedanken die ons heeft gesteund. We krijgen Gino niet terug, maar we hopen wel dat Nederland wakker is geschud en dat hiervan geleerd wordt. Want dit mag nooit meer gebeuren.”

Bron: 1Limburg, RTL Boulevard