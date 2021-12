De video zorgt voor veel ontroering en herkenning.

Schrikbarende cijfers

De cijfers liegen er niet om: 37% van de mensen ervaart eenzaamheid. 75% van de jongeren ziet dat leeftijdsgenoten het moeilijk hebben. Tijd om naar elkaar om te kijken. Om te vragen hoe het gaat. Om eens écht te luisteren en er voor elkaar te zijn.

Een luisterend oor

Het Rode Kruis plaatste een ouderwets belhokje in een druk winkelcentrum. Wie besloot de telefoon op te nemen kreeg iets bijzonders: een luisterend oor. Dat leverde mooie gesprekken op.

Somberheid en eenzaamheid

Zo vertelt een jong meisje in de video openhartig over haar sombere gevoelens. En een jongen deelt dat hij zich soms alleen voelt. “Het is best wel lastig om je níet alleen te voelen. Je wordt zo beperkt in wie je nog mag zien.” Ook laten voorbijgangers weten dat ze moeite hebben met de lockdown en het gegeven dat al hun gemaakte plannen niet door kunnen gaan.

Hoe gaat het met je?

Alle voorbijgangers die besloten de telefoon op te nemen, hebben één ding gemeen: ze vinden het fijn dat iemand ze vraagt hoe het met ze gaat en dat er naar ze geluisterd wordt.

Reacties

De video van het Rode Kruis maakt veel los. “Herkenbaar”, klinkt het bijvoorbeeld. En: “Dit is echt zo mooi... Iemand bellen klinkt soms zo normaal terwijl het inderdaad zoveel kan doen voor iemand”, laat iemand weten. “Wat een hartverwarmende video. Een mooi voorbeeld van dat we allemaal extra lief voor elkaar moeten zijn nu”, reageert een ander onder de video.

Bekijk de video hieronder zelf:

Bron: Rode kruis