Have a holly jolly Christmas: 5x zó breng je dat warme kerstgevoel over op een ander

December is bij uitstek de periode om te laten weten dat je aan iemand denkt. Gewoon, omdat hij of zij veel voor je betekent. Of om een hart onder de riem te steken. En dat kan al met een klein gebaar. Met deze tips maak je de feestdagen bijzonder voor een ander.

1. Organiseer een kerstfilmmarathon

Lampjes in de boom aan, warme choco erbij en vrolijke wintersokken aan de voeten: een kerstfilmmarathon is dé manier om in de sfeer te komen. Nodig een vriend(in) uit en maak er een knusse avond van. Gaan jullie voor klassiekers als Love actually en Home alone, of kiezen jullie een nieuwe release uit, zoals Falling for Christmas en The Noel diary?

2. Aan de bak

Met de feestdagen steken we massaal de handen uit de mouwen om iets lekkers op tafel te zetten. Maar het is ook leuk om iets lekkers te bakken en iemand aan de deur te verrassen. Omdat hij of zij een oppepper kan gebruiken bijvoorbeeld. Of je nu eenvoudige kransjes maakt of een grote chocolade-kersentaart, het is de gedachte die telt.

3. Een lieve kerstgroet

De boom versieren, kaarten versturen... tradities kunnen in deze tijd van het jaar niet ontbreken. Het ontvangen van een kaartje blijft specialer dan een gifje via WhatsApp, en bovendien maakt een huis vol vrolijke kaartjes de decembermaand extra bijzonder. Verras je familie en vrienden met een korte kerstwens, of neem wat langer de tijd en schrijf een persoonlijke boodschap. Waar je ook voor kiest, het kerstgevoel zal je hoe dan ook overbrengen.

De decemberzegels van PostNL zijn weer verkrijgbaar! De zegels stralen dit jaar nostalgie en warmte uit, door de bonte kleuren en feestelijke illustraties. Koop de zegels online of bij een PostNL-verkooppunt en maak je kerst- of nieuwjaarsgroet extra feestelijk.

4. Pronken op de schaatsbaan

Winter en schaatsen zijn onlosmakelijk verbonden. Of we dit jaar op natuurijs kunnen schaatsen, is nog de vraag. Maar in deze tijd van het jaar zijn door het hele land ijsbanen te vinden. En daar staan vaak feestelijke kraampjes bij. Haal die ijzers van zolder en ga er samen op uit. Zo hebben jullie een gezellig dagje én maak je mooie herinneringen voor later.

5. Maak je eigen hanger

Wie graag met de handen bezig is, kan zich in deze tijd van het jaar helemaal laten gaan. Maak bijvoorbeeld unieke hangers voor in de boom en geef die cadeau. Van gehaakte ornamenten tot houten figuurtjes: leef je uit en verras iemand uit je omgeving. Is creabea niet jouw tweede naam, maar wil je wel iets persoonlijks geven? Laat dan een kerstbal met foto bedrukken.

Met de kleurrijke decemberzegels van PostNL maak je jouw kerst- of nieuwsjaarwens extra feestelijk. De unieke zegels zijn dit jaar ontworpen door illustrator Miriam Bos en hebben een vrolijk, nostalgisch design. Vind een PostNL-verkooppunt bij jou in de buurt of bestel de decemberzegels online.