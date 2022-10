Heb je een wijn- of een zuivelhoofd? Dít zegt je eetpatroon over je gezicht

Nigma Talib is expert in natuurgeneeskunde en huidspecialist. Hij beweert dat hij aan iemands gezicht in een oogopslag ziet wat voor eetpatroon diegene er op nahoudt. Ze is ervan overtuigd dat eten en drinken direct impact heeft op de huid. De symptomen daarvan heeft ze onderverdeeld in vier verschillende categorieën: het wijnhoofd, het suikerhoofd, het glutenhoofd en het zuivelhoofd.

Onbekenden

Nigma: "Ik betrap mezelf erop dat ik ook gezichten lees van onbekenden op straat. Soms wil ik naar vreemden toe rennen om te zeggen dat ze minder zuivel moeten nemen of voorzichtig moeten zijn met pasta omdat ik zo duidelijk aan hun gezicht zie dat hun voedingspatroon ze kwaad doet.”

Eeuwenoud

Nigma is niet de eerste die zich hiermee bezighoudt. Gezichten lezen waarbij bepaalde delen van het gezicht worden gelinkt aan organen is eigenlijk al eeuwenoud. Net als wat reflexologie doet met voeten. Tegenwoordig geven zelfs de meest traditionele artsen toe dat zwaar drinkgedrag of een tekort aan slaap direct is af te lezen aan het gezicht.

Vooral zuivel, suiker, gluten en alcohol hebben volgens Nigma een negatief effect op de huid. Maar hoe weet je of je een wijn-, zuivel-, suiker- of glutenhoofd hebt? Dit zijn de symptomen op een rij.

Alcoholhoofd

Te herkennen aan: duidelijke lijnen tussen de ogen, hangende oogleden, vergrote poriën, droge huid, rode wangen en neus, diepe vouwen in de neus-liplijn. In alcohol zit veel suiker, die het collageen (wat je huid elastisch houdt) in de huid aantast. Gevolg: grove poriën en hangende oogleden. In drank zit ook een enzym dat het lichaam gebruikt om ontstekingen tegen te gaan en je huid irriteert. Een paar glazen wijn per week zijn al genoeg om dat proces de boel over te laten nemen, met rode konen en een rode neus als resultaat.

Suikerhoofd

Te herkennen aan lijnen en rimpels op het voorhoofd, slappe huid onder de ogen, ingevallen wangen, pijnlijke puisten over het hele gezicht, een dunne huid en een grauwe waas. De overtollige glucose verbindt zich aan het collageen, wat de collageenvezels stroef maakt. Hierdoor wordt de huid dun en slap en zullen sneller rimpels en lijntjes tonen. Als je je eigen gezichtskenmerken hierin herkent, is het slim om drank en voedsel waar veel toegevoegde suikers in zitten te laten staan.

Zuivelhoofd

Te herkennen aan opgezwollen oogleden, wallen en donkere kringen onder de ogen, kleine witte pukkeltjes en pukkels op de kin. Dit zijn allemaal tekenen dat je lichaam moeite heeft om kaas, yoghurt en room te verteren. Het kan zijn dat je dit pas op latere leeftijd merkt omdat de enzymen die lactose afbreken afnemen. Je kunt een lactose-intolerantie ook herkennen als je vaak boert na het eten of licht misselijk bent als je melk hebt gedronken. Een opgezet gezicht als reactie op zuivel is vergelijkbaar met de reactie die je lichaam heeft op een verstuikte enkel: het wordt rood, warm en opgezwollen - het is een teken van een ontsteking. Als je vermoedt dat je huidproblemen iets met zuivel te maken hebben, laat dan alle zuivel drie weken staan en kijk wat er gebeurt.

Glutenhoofd

Te herkennen aan bolle, rode wangen, donkere pigmentvlekken of pukkeltjes rondom de kin. Veel mensen zijn gevoelig voor gluten - een proteïne die je vindt in tarwe, gerst en rogge. De proteïne vergroot de onstekingsreactie waardoor je gezicht er opgezet en branderig oogt. Dit heeft weer effect op de huidcellen die verantwoordelijk zijn voor de productie van pigmentatie, wat weer leidt tot ouderdomsvlekjes en pigmentvlekken op de kin. Sommige mensen die last hebben van rosacea merken dat de aandoening vermindert of zelfs verdwijnt als ze gluten laten staan. Drink genoeg water en zorg voor voldoende vezels zodat de zwelling verdwijnt en je jukbeenderen weer tevoorschijn komen.

Bron: Daily Mail