Heb jij écht geen richtingsgevoel? Misschien heb je wel ruimtelijke dyslexie

Meteen even een geruststelling: dit heeft niets met je intelligentie te maken! Met ruimtelijke dyslexie kun je super slim zijn én nog verdwalen voor je de straat uit bent.

Ruimtelijke dyslexie

Ruimtelijke dyslexie staat ook wel bekend als Developmental Topographical Disorientation, afgekort: DTD. Neuroloog Phyllis Vanwalleghem legt uit wat het inhoudt: “Mensen met DTD hebben een totaal gebrek aan talent om een ruimtelijk driedimensionaal plan te maken in hun hersenen op basis van wat hun ogen doorsturen vanuit de omgeving.”

Drie groepen mensen

Ze legt uit dat je mensen kunt verdelen in groepen: “Je hebt mensen die meteen weten waar het noorden ligt en dus goed zijn in oriëntatie. Je hebt de gemiddelde persoon die even de omgeving moet scannen om te zien aan welke straatkant hij of zij zich bevindt en dan heb je degenen die slecht zijn in oriëntatie en zich dus echt grondig moeten situeren. Op dat alleruiterste puntje van het spectrum bevinden zich degenen met ruimtelijke dyslexie. Zij zijn zo onnoemelijk slecht in oriëntatie dat het zeer storend is en hen zelfs invalideert.”

Vaker bij vrouwen

Ruimtelijke dyslexie werd pas in 2009 ontdekt en er zijn dus nog maar relatief weinig onderzoeken over. Toch is er al bekend geworden dat de aandoening heel zeldzaam is én dat het vier keer meer voorkomt bij vrouwen als bij mannen.

Slimme tips

Denk jij met ruimtelijke dyslexie te kampen? Dan heeft de neuroloog een aantal tips: “Vraag altijd dat men de weg aan je uitlegt aan de hand van visuele steunpunten. Bijvoorbeeld: ‘Wandel tot aan het postkantoor. Daar zie je een rood vlaggetje wapperen. Loop tot aan dat vlaggetje.’ Ook de gps brengt je al een heel eind. Die hulpmiddelen gaan er niet voor zorgen dat je plots heel goed wordt in oriëntatie, maar ze maken je leven wél gemakkelijker.”

Bron: Margriet, Universiteit Leiden