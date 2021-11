Heb jij één van deze telefoons? Dan kun je geen WhatsApp meer gebruiken

Heb jij er misschien zo eentje?

Gesprekken kwijt

WhatsApp is zo’n app die voor veel mensen onmisbaar is op hun telefoon. Of het nu gaat om je privéleven of zakelijk leven, een groot deel van de communicatie verloopt via WhatsApp. Het zou dan ook jammer zijn als je er ineens achterkomt dat deze app niet meer op je telefoon werkt en je dus ook al je gesprekken kwijt bent.

Déze telefoons ondersteunen straks geen WhatsApp meer

Vanaf 1 november werkt WhatsApp niet meer op Android-telefoons met OS 4.0.4 en ouder. Als je een Android-mobiel hebt, moet je minimaal OS 4.1 hebben. Deze versie van het door Google ontwikkelde besturingssysteem voor smartphones verscheen ruim negen jaar geleden.

Bij iPhones werkt de berichtendienst alleen nog maar op iOS 10 of nieuwer. De iPhone 5 is het oudste toestel dat op deze versie van het besturingssysteem voor iPhones draait. Dit betekent dat je WhatsApp alleen kunt gebruiken op een iPhone 5 of nieuwer en dus niet meer op iPhones 4S of nog oudere modellen. Mocht jij in het bezit zijn van één van de bovenstaande telefoons en je wilt graag WhatsApp blijven gebruiken, dan zit er helaas niks anders op dan een nieuwere telefoon te kopen.

Zó vind je welke versie van Android draait op jouw toestel

Open de instellingen van je telefoon en scroll naar beneden Klik op ‘Over de telefoon’ Bekijk bij ‘Softwareversie’ welke versie van Android op jouw telefoon draait

Hier vind je welke versie van iOS draait op jouw toestel

Open de Instellingen-app van je telefoon Scroll naar beneden en klik op ‘Algemeen’ Klik bovenaan op ‘Info’ Achter het kopje ‘Softwareversie’ staat welke versie van iOS op jouw iPhone draait

