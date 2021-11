Heb jij het gezien? Zelfs jury ‘Het perfecte plaatje’ ziet blunder van Georgina Verbaan niet

Let op, dit artikel bevat spoilers over de laatste aflevering van Het perfecte plaatje.

Fout in Het perfecte plaatje

Zoals in alle afleveringen staan er twee foto-opdrachten op de planning. In de opdracht om een vervreemd beeld te maken - een zogeheten anti-campagne - moeten de BN’ers zich opnieuw bewijzen als fotograaf. Georgina vindt het een heerlijke shoot om te doen en dat is terug te zien in haar foto over plastische chirurgie.

Er is alleen één probleem: tijdens het bewerken van het beeld heeft Georgina iets over het hoofd gezien. Wát er precies mis is aan de foto, wil de actrice nog niet tegen de jury vertellen. De foto:

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Georgina Verbaan (@gverbaan) op 24 Nov 2021 om 22:54 PST

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet

Pas nadat Georgina een negen krijgt voor haar foto en daarmee het hoogste cijfer behaalt, komt de aap uit de mouw. “Je ziet de schoen van de cameraman linksboven”, biecht ze op. Maar als zelfs juryleden William Rutten en Cynthia Bol deze blunder niet zien, mag je jezelf terecht de winnaar noemen.

Op Instagram laat de actrice weten ‘zeer, zeer verheugd’ te zijn. “Zo lekker om liposuctievet na te maken met wat gestolen zaken van de lunch zoals een paar bananen en een halve fles ketchup, om druppels bloed neer te druppelen. staarten te draperen, knuffels te casten, harige armen met naalden te dirigeren (en die gymp van Oscar de cameraman over het hoofd te zien 😬).”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Georgina Verbaan (@gverbaan) op 24 Nov 2021 om 23:11 PST

Als kers op de taart wordt Georgina weekwinnaar. “Erg leuk om een keer twee opdrachten te winnen!”

Bron: RTL Boulevard.