Héél fijn: het gaat weer ‘hartstikke goed’ met Linda Hakeboom

Linda was tijdens haar ziekte erg open over het verloop daarvan. Via Instagram deelde ze alles met haar volgers, en dat waren vooral veel vervelende (zeg maar gerust: vreselijke) dingen. Hoe fijn is het dan dat ze nu, na in augustus te hebben verteld dat alle kanker uit haar lichaam is, wederom met een positief bericht naar buiten kan komen?

Genieten van de zomer in Nederland

“Hallo lieve mensen”, begint Linda haar verslag op Instagram. “Even een update van team-herstel hier! Het gaat hartstikke goed hoor.” Hoewel de aanleiding ervoor in sommige gevallen nog altijd erg verdrietig is, lijkt Linda meer leuke dingen te doen dan ooit. “Ik mag een docu maken, een boek schrijven, meedoen met Het Perfecte Plaatje en ik geniet heel erg van de zomer (gewoon hier in Nederland, niet echt behoefte aan weg zijn eigenlijk).” Klinkt goed, en voor ons als iets om naar uit te kijken.

Positieve noot

Naast dat Linda lekker druk is, is ze ook lichamelijk weer aan de betere hand. “Fysiek gaat het soort van oké… Ik kan weer veel meer prikkels aan. Een festival hier en daar gaat ook hartstikke goed!” Het enige pijnpunt: haar schouder. “Een jas aantrekken is al een hele – en pijnlijke – opgave (gelukkig is een jas op het moment niet nodig). Ik ga naar de fysio en orthopeed, maar I guess dat het er gewoon allemaal bij hoort… Er is ook niet níks gebeurd daar”, relativeert ze. Linda sluit af met een positieve noot. “Ik hoop dat jullie een geweldige zomer hebben en stuur jullie allemaal heel veel liefs!” Insgelijks, Linda.

Bron: Instagram