Na een paar ‘misbaksels’ kwam de populairste deelnemer gisteravond ineens in de gevarenzone.

Heel Holland bakt op z’n Engels

Hoewel de chocolade-opdrachten van vorige week de kandidaten nog tot waanzin dreven, ging het er deze week een stuk rustiger aan toe. Het thema van deze week was Engeland. Op het menu stond een English pie, zes upside down pineapple cakes en een spektakelstuk van ginger bread.

Niet haar week

Al snel werd duidelijk dat het niet de week was van Inge. Haar English pie kwam niet helemaal goed uit de verf en de upside down pineapple cakes waren al helemaal mislukt. “Het is niet de bedoeling dat het cakeje er zo uitziet”, was het commentaar van jurylid Robèrt van Beckhoven. Als laatste had Inge een toren gebouwd van ginger bread, maar die had volgens de jury ‘wel wat netter gekund’.

De tent verlaten

Aan het einde van de vijfde aflevering was te zien hoe Enzo voor de tweede keer meesterbakker werd. Zoals velen wel zagen aankomen, moest Inge dit keer haar keukenschort inleveren. En dat terwijl zij de grote favoriet was bij de kijkers thuis.

Verdrietige Heel Holland bakt-kijkers

Op Twitter wordt dan ook volop gereageerd op haar eliminatie. “Jammer dat Inge eruit is. Wat een leuke, toffe vrouw! She can be proud. Ze gaf echt kleur aan de show. Letterlijk en figuurlijk”, schrijft een kijker. Een ander reageert met: “De leukste deelnemer van het seizoen eruit. Nu is er niks meer aan.”

Jammer dat Inge eruit is. Wat een leuke, toffe vrouw! She can be proud. ze gaf echt kleur aan de show. Letterlijk en figuurlijk.❤️ #hhb #heelhollandbakt — Romy💛💙 (@missxromy2) 16 april 2022

Dankjewel voor het meedoen Inge.



Je was een leuke kandidaat #heelhollandbakt#hhb pic.twitter.com/iodx8IfZjl — Marcel Koertshuis (@marcel_hgl1970) 16 april 2022

Wat jammer voor Inge! Wat een heerlijke sprankelende leuke dame is zij,erg van genoten. (En haar jurken zijn fantastisch!!) #heelhollandbakt #HHB — Gonny (@gon78ny) 16 april 2022

NEEEEEEEEEEEE NIET INGE NEEEEEEEEEEEEEEE #hhb — Victor Hopman 🇺🇦 (@victorhopman) 16 april 2022

Inge moet de tent verlaten. Zo jammer. Wat was zij een authentieke, positieve, leuke kandidaat. #heelhollandbakt #hhb — Marjolijn van de Gender (@marjolijnvdg) 16 april 2022

Ahh daar gaat ze. Toch heel goed gedaan en ver gekomen. Wees er trots op meid! #hhb — Marijke Bastiaan (@Rykie58) 16 april 2022

Er verdwijnt toch echt kleur uit de tent nu. #hhb 😔 pic.twitter.com/1siXnBjExA — AnjA (@HeyLaiverd) 16 april 2022

De leukste deelnemer van het seizoen eruit. Nu is er niks meer aan 😞 #hhb — Victor Hopman 🇺🇦 (@victorhopman) 16 april 2022

Jammer. Mn favo Inge weg. Zo'n leuk mens #HHB — Nicky Weber (@NickyWeber) 16 april 2022

Bron: Heel Holland bakt, Twitter