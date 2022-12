Heerlijk! Het wordt komende week lenteweer

Koukleumen kunnen hun hart ophalen: het blijft voorlopig nog aan de warme kant. Op nieuwjaarsdag kun je je winterjas zelfs thuislaten. Het wordt dan een bijna lenteachtige 15 à 16 graden. De zon gaat flink schijnen en daardoor kan het zelfs nóg warmer aanvoelen. Heerlijk! Wel kan er plaatselijk een bui vallen.

Eerste week januari

Helaas houdt deze warmte niet lang aan. In de loop van de eerste week van januari zakken de temperaturen iets. We blijven hangen rond de 8 graden. Dat is nog steeds warmer dan de 6 graden die gemiddeld is voor de tijd van het jaar.

Nauwelijks vorst in de nacht

Op de meeste dagen wordt het overwegend droog en zal er nauwelijks wind staan. De zon laat zich af en toe zien. In januari is het heel gebruikelijk dat de temperatuur ’s nachts rond het vriespunt ligt, maar in de eerste helft van januari zal het de meeste nachten niet vriezen. Echte winterkou zullen we dan ook hoogst waarschijnlijk niet meemaken.

Tweede helft van januari

In de tweede helft van januari is de kans op vorst in de nachten groter. Ook kunnen we dan meer te maken krijgen met hardnekkige mist of lage bewolking. Eind januari ligt de temperatuur overdag rond de 5 graden.

Ben je een echte koukleum en zijn het vooral je voeten die maar niet meer warm worden? Warme sokken aantrekken kan al een beetje helpen. Maar met déze truc kom je pas goed de koude wintermaanden door. Zeg maar dag tegen je koude voeten:

Bron: Weeronline