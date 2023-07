Heerlijk okselfris: dit is het verschil tussen deodorant en anti-transpirant

Volgens dermatoloog Olivier Aerts van het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen is er een belangrijk verschil tussen anti-transpirant en deodorant, zo vertelt hij aan Knack Weekend.

Het verschil tussen anti-transpirant en deo

Heb je last van (overmatig) zweten, dan gebruik je deodorant. Toch? Nou, deodorant gaat zweten niet tegen, maar is er enkel voor bedoeld om de geur die daarmee gepaard gaat tegen te gaan, aldus Aerts.

Anti-transpiranten stoppen, zoals de naam het al zegt, volgens hem het zweten wél. Deze bevatten namelijk aluminiumzouten die een tijdelijke blokkade veroorzaken in de zweetklier, waardoor je voor een bepaalde tijd minder (of als je geluk hebt zelfs helemaal niet meer) zweet. Deodorant maskeert je zweetgeur en kan het resterende zweet absorberen, maar blokkeert niet. Wat een anti-transpirant dus wel doet. Goed om te weten!

Kies het juiste moment voor anti-transpirant

Ook leuk om te weten: veel mensen brengen in de ochtend vaak anti-transpirant en deodorant aan, terwijl dat - in het geval van anti-transpirant - volgens Aerts niet het juiste moment is. Anti-transpirant werkt namelijk het beste als je het gebruikt vóórdat je gaat slapen.

Anti-transpirant heeft, net als veel andere producten, wat tijd nodig om in te trekken en dat lukt het beste op een ietwat legere zweetklier. Die heb je vooral ’s avonds en ’s nachts. Breng je de anti-transpirant rond die tijd aan, dan lukt het afsluiten van de zweetklier volgens Aerts stukken beter en kun je zweten de volgende dag beter voorkomen.

Deodorant als extra finishing touch

Merk je dat je overdag toch nog enigszins zweet óf dat je toch nog last hebt van een milde zweetgeur? Op dát moment komt die lekker geurende deodorant goed van pas.

Het is, tot slot, volgens Aerts belangrijk om te weten dat het aanbrengen van anti-transpirant in de avond een nadeel kan hebben: huidirritatie onder de oksel. Hij adviseert anti-transpiranten en deodoranten zónder al teveel ‘slechte’ ingrediënten. Het beste mijdt je al te veel parfum of geurstoffen en alcohol.

Nachtelijke zweetaanvallen kunnen heel onschuldig zijn, maar het is mogelijk dat er een andere reden achter schuilt. Dokter Rutger vertelt je er meer over.

Bron: Kack Weekend