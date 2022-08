Heerlijk zomers cocktailrecept: ijskoude citroenthee met sangria

Knappe kop die op een zwoele zomeravond ‘nee’ zegt tegen een ijskoud glaasje sangria. Wat we ons wél kunnen voorstellen, is dat je niet per se trek hebt in een mixdrankje met rode wijn, zoals ze sangra in Spanje maken. Verfrissender is de witte variant. Vandaar dit recept voor sangria met een twist. Dit is een winnaar, hoor, beloofd.

Dit heb je nodig:

-400 gram bevroren perziken

-2 citroenen

-1 handje verse muntbladeren

-500 ml citroen-ijsthee

-70 ml abrikozenbrandewijn

-1 fles Sauvignon Blanc

Zo maak je het:

•Heel simpel: doe alle ingrediënten in een grote kom, roer goed door elkaar met een lange lepel, geef de smaken even de tijd om met elkaar te mengen, schenk een glaasje voor jezelf in en geniet!

Liever geen alcohol? Gebruik alcoholvrije wijn en vervang de brandewijn door abrikozensap.

Voilà: je dagelijkse portie fruit, maar dan in een gezellig drankje. Proost!

