Heet zomerweer vanaf maandag voorlopig voorbij: het wordt wisselvalliger

Juni was een maand met nauwelijks regen - behalve in het zuiden van het land, waar donderdagavond hevige regen was - en heel veel hitte. In de laatste week van juni wordt het weer wisselvalliger.

Zondag doen we het met de voorlopig laatste tropische dag met temperaturen van meer dan 30 graden en sterke zonkracht.

Wind draait zondagavond

In de loop van de avond en in de nacht naar maandag gaat de wind naar het westen draaien. Het betekent dat er koelere lucht het land binnenstroomt. Er trekken dan ook enkele (onweers)buien over het land.

Maandag kan nog warm worden

De echte hitte is daarmee verdreven, al kan het op maandag in het oosten van het land en Limburg nog steeds 25 graden worden. In de ochtend kan er in het noordoosten en oosten regen vallen. Het is in de rest van het land behoorlijk zonnig, maar er staat wel een hardere wind.

Vanaf dinsdag wisselvalliger

Vanaf dinsdag wordt het dan echt wisselvalliger, volgens de weersite Weeronline. Vooral in de middag zijn er buien en opnieuw staat er een matige tot krachtige wind. Het wordt toch gewoon 22 of 23 graden landinwaarts.

Datzelfde zien we de rest van de week, maar de temperatuur blijft wel steeds rond de 23 of 24 graden. Donderdag is er wel meer kans op langere periodes met regen.

Het patroon zien we ook komend weekend: af en toe regen, geregeld zon en een aangename temperatuur. Daarmee begint juli best goed. Maar wanneer de echt tropische dagen terugkeren, is nog niet duidelijk.

Bron: Weeronline