Heftig! Deze Britse soapactrice wordt online gepest om haar misvormde gezicht

De nu 48-jarige actrice kampt met een ingeklapte kaak en jukbeen. Schade die ze waarschijnlijk heeft opgelopen door jarenlang cocaïne te gebruiken. Ze begon daar al mee toen ze pas veertien jaar was. Die cocaïne bleek ook nog eens versneden met verdelgingsmiddel, beweert ze.

Danniella speelde jarenlang de mooie Sam Mitchell in de dagelijkse BBC-soap EastEnders. Danniella werd voor het eerst beroemd in EastEnders, Ze speelde de rol vanaf 1990 een decennium lang en keerde nog eens terug in de serie in 2009 en opnieuw in 2016.

Ingenieuze operatie

Ze heeft inmiddels al de eerste twee van in totaal vijf operaties gehad, die ze onderging in het Aintree Hospital in Liverpool. De volgende stap is dat met een ingenieuze operatie een deel van haar ribben wordt gebruikt om haar jukbeenderen te herstellen en haar gezicht weer de natuurlijke vorm te geven.

De voormalige soapster hoopt dat het verbeteren van haar uiterlijk een einde zal maken aan de dagelijkse tirades en negativiteit die ze op haar socialemedia-accounts krijgt en haar zelfvertrouwen hebben geschaad.

Online trollen

Danniella zegt: “Ik weet ook wel dat ik er zo uitzie en haat het ook. Maar daar word ik ook constant mee gepest door allerlei online trollen. Mensen sturen me berichten in de trant van: ‘Je bent zo lelijk, je bent een junkie, je moet gewoon zelfmoord plegen’. Ik heb ook berichten gehad dat mensen blij zijn dat ik niet terugkeer in EastEnders, omdat ze niet willen dat ik hun kinderen afschrik.”

De moedige Danniella verstopt zich niet in huis en laat zich gewoon fotograferen. De gescheiden moeder van twee volwassen kinderen probeert er het beste van te maken, maar voelt zich ondertussen heel eenzaam. Ze hoopt door haar operaties haar leven weer op te kunnen pakken.

