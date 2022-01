Heftig verhaal in ‘Op1’: Baukje’s vrienden bleken undercoveragenten

Het heeft allemaal te maken met de sinds januari 2002 vermiste drugshandelaar Patrick van Dillenburg (38). Volgens het Openbaar Ministerie zit Ad K., de vriend van Baukje, achter deze moord. Om voldoende bewijs te verzamelen, verdiepten twee agenten zich in de wereld van Baukje en Ad.

Mr. Big

De undercoveragenten deden alsof ze criminelen waren, om zo te achterhalen of de vriend van Baukje schuldig was. Deze manier van opsporen wordt ook wel Mr. Big genoemd. De agenten creëren een web van leugens en bedrog om een verdachte heen. Het ‘target’ denkt dat hij ‘nieuwe vrienden’ heeft, en dat hij bij hun organisatie kan gaan werken. Door het vertrouwen van de verdachte te winnen, hopen de undercoveragenten dat hij zal bekennen.

Echte vrienden

Baukje vertelt in Op1 dat ze undercoveragenten Patrick en Sanne leerde kennen op een van haar tentoonstellingen. Het tweetal komt bij haar en haar vriend Ad K. op de boot langs omdat ze interesse zouden hebben in Baukje’s schilderijen. Vanaf dan komen ze steeds vaker langs en worden ze echte vrienden. “Het klikte goed, zowel tussen Sanne en mij als tussen Ad en Patrick”, legt Baukje uit.

Vage klusjes

Op een gegeven moment mag Ad wat vage klusjes voor Patrick doen, zoals een USB-stick ergens heenbrengen. “Ik voelde wel dat er iets niet klopte. Maar mijn vriend is heel lang verslaafd geweest aan coke, dus zolang het niks met drugs te maken had, dacht ik dat het geen kwaad kon.”

Al snel moest Ad van Patrick bewijzen dat hij een stoere man is. Om te laten zien dat hij zijn mannetje zou staan, vertelde Ad dat hij achter de moord op Patrick van Dillenburg zat. Hij zou hem samen met een medeverdachte in 2002 hebben doodgeschoten, begraven, opnieuw opgegraven en door de shredder hebben geduwd. Achteraf blijkt dit een valse bekentenis te zijn geweest. Ad had het alleen maar gezegd om indruk te maken op Patrick.

Gegijzeld

Vlak na de (valse) bekentenis wordt Ad gearresteerd en moet ook Baukje mee naar het politiebureau. Zij mag al snel weer gaan, maar haar vriend Ad moet de cel in. “Toen ik bij de boot aankwam, zag ik dat ze alles overhoop hadden gegooid en kapot hadden gemaakt. De verf lag zelfs overal op de grond.”

“Toen ik later bij de rechter-commissaris kwam, werd ik gegijzeld”, vertelt ze zichtbaar gespannen. Ze werd opgesloten, een maatregel die wordt toegepast als de persoon in kwestie niet genoeg meewerkt. “Ik zat 47 dagen vast. Ze wilden dingen van me weten die ik niet wist.”

In de val gelokt

Baukje en haar vriend Ad zijn maar liefst zeventien maanden om de tuin geleid door de agenten. Ze vindt het ‘bizar’ dat de Nederlandse politie hiertoe in staat is. In maart 2021 is Ad vrijgesproken, omdat er ondanks zijn betekenis toch te weinig bewijs is om hem te veroordelen. Daar is het stel natuurlijk blij om, maar door de Mr. Big-methode zijn ze wel veel kwijtgeraakt. Ook vertrouwen ze niemand meer. “Ik laat niet zomaar iemand dichtbij komen.”

