Heftige beelden in ‘Bureau Hofstad’ leveren politie veel respect op

Na Amsterdam en Eindhoven loopt presentator Ewout Genemans dit keer mee met de politie in Den Haag. In de politieke stad moet de politie dagelijks ingrijpen vanwege demonstraties. “Wij hebben gemiddeld zeven demonstraties per dag”, legt een van de agenten uit.

Rode kaart

In de stad hangen overal camera’s die worden bediend door mensen van Stadscameratoezicht. Die extra paar ogen zijn niet alleen handig, maar inmiddels ook van onschatbare waarde gebleken bij politiewerk. Vooral tijdens de coronademonstraties waren ze handig. In Bureau Hofstad zijn beelden te zien van wat in eerste instantie een gewone groep mensen lijkt. Al snel blijkt het om een soort flashmob te gaan, waarbij een groep mensen een rode kaart trekt om aan te geven dat ze het niet eens zijn met de coronaregels.

De impact van doxing

Ook wordt er een heftige rookpot aangestoken, waarna de grote groep mensen richting het Binnenhof trekt. Hier geldt een demonstratieverbod, dus de politie houdt ze netjes tegen. Maar de demonstranten zijn uit op een confrontatie. Zij filmen de agenten ter plaatse, om de beelden vervolgens via social media te delen en anderen op te roepen persoonsgegevens van de agenten te delen. Dit wordt ook wel ‘doxing’ genoemd. Het raakt de agenten in hun privéleven, want ook hun thuisfront wordt er soms bij betrokken. Dit zorgt voor een grote impact op de politiemensen.

Bedreigend gevoel

In de buurt van het Binnenhof zijn de demonstranten nog steeds onrustig. Het lijkt wel alsof er onderhuids een enorme woede heerst, die zich nu richt op de politieagenten. Wanneer één vrouw langs de politie probeert te komen en in het gedrang op de grond valt, is het hek van de dam. “Het ziet er meteen zo heftig uit, dat die wapenstok wordt getrokken en dat ze mensen wegslaan. Maar ik kan je echt vertellen: als je hier staat en dat geweld richt zich op jou, dan voelt dat superbedreigend”, vertelt Ewout.

Respect voor agenten

Op Twitter zijn kijkers onder de indruk. Ze zijn geschrokken van de heftige beelden en begrijpen de politiemensen nu veel beter. Ze hebben dan ook veel respect voor de agenten tijdens de coronademonstraties. “Reanimeren, arresteren, hulpverlenen aan mensen die het nodig hebben en je natuurlijk voor van alles en nog wat laten uitmaken door een aantal ‘demonstranten’. Wat een respect heb ik voor de politie, zeg”, schrijft een kijker. Een ander reageert met: “Wat een gedrag. En maar janken als er reactie komt van de politie.”

Reanimeren, arresteren, hulpverlenen aan mensen die het nodig hebben en je natuurlijk voor alles en nog wat laten uitmaken door een aantal “demonstranten”.

Wat een respect heb ik voor de politie zeg!#bureauhofstad — DVA (@scheidsaalst) 19 oktober 2021

De professionaliteit van agenten en gigantische impact van doxing pakkend in beeld gebracht. Bijzonder inkijkje wederom in het Haagse politiewerk. #bureauhofstad #rtl4 — Sven Strijbosch (@svenstrijbosch) 19 oktober 2021

Prachtig programma, veel respect voor de mannen en vrouwen #bureauhofstad

💙💙💙💙💙💙 — bubbels (@dnkleijn) 19 oktober 2021

#bureauhofstad respect voor de agenten . Had alle demonstranten gewoon volop in beeld gezet maar ja privacy dingetje wij weten wie het zijn.

Top uitzending waarbij je ziet waar de politie mee te dealen heeft. Totaal respect ❤️❤️❤️ — QR gecertificeerd Tønny L. (@Coronapashouder) 19 oktober 2021

Zoon (12) wil bij politie. ziet #bureauhofstad uitzending van Corona demonstratie op tv. Nu twijfel. Covid rellen maakte veel indruk. — CodyFlyer NL (@CodyflyerNl) 19 oktober 2021

#bureauhofstad wat lief, een #traumabeer 🐻

Respect voor onze dienders. Niet normaal wat mensen doen! — erica💓C'est moi (@Erica67R) 20 oktober 2021

Ik heb gisteren bij #bureauhofstad in ieder geval gezien dat de Politie het probleem zeker niet is bij coronademonstraties. De mensen die kwamen demonstreren keerden zich out of the blue tegen de Politie. — Rick 🇳🇱🇪🇺 (@rick_tweets) 20 oktober 2021

Dit dus...

Wat een gedrag.

En maar janken als er reactie komt van de politie.#bureauhofstad https://t.co/SP1Ehcwf99 — Okkie Verstappen (@OKatert) 20 oktober 2021

Godsakkes wat is #bureauhofstad een goed programma! — Pepijn🦝 (@pepijnpuntnl) 19 oktober 2021

Bron: Bureau Hofstad, Twitter.