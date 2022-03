‘Ik begrijp er niets van!’, ‘Bizar’, ‘Belachelijk!’ Het zijn enkele reacties op de foto die Heleen van Royen donderdag op Instagram plaatst. Met een goede dosis zelfspot post ze een jeugdfoto waarop ze er nogal anders uitziet dan vandaag de dag. Haar volgers zijn verbluft door haar transformatie. En wij ook.

Mooiste meisje van de klas

‘Ik ben zo’n beetje voor alle tv-programma’s gevraagd die er bestaan’, plaatst de schrijfster onder de foto. ‘Van Dancing with the stars tot De gevaarlijkste wegen, Expeditie Robinson, Wie is de mol, Ik hou van Holland en Zomergasten. Maar nog nooit voor Het mooiste meisje van de klas. Snap jij dat nou?’

Heleen van Royen met ronde brillenglazen

Boven de tekst prijkt een old skool schoolfoto waarop Heleen ineens een stuk minder op haar huidige, weelderige zelf lijkt. Door haar grote, ronde brillenglazen lacht ze voorzichtig de camera in. Het staat in schril contrast met de sexy foto’s die Heleen vandaag de dag graag post.

Tekst gaat verder onder de fot

In de reacties geven haar volgers antwoord op de vraag. Nee, ze snappen er níéts van dat Heleen nog nooit bij dat laatste programma heeft mogen aanschuiven. Ze is toch ook op deze foto prachtig?

Goed opgedroogd

Al zijn er ook mensen die daar anders over denken. ‘Je bent gelukkig goed opgedroogd’, klinkt het her en der in de reacties. Maar ieder voordeel heeft zijn nadeel, zien sommigen ook. ‘Mijn vader zei altijd: lelijk in de luier, mooi in de sluier.’ Als de verloving van Heleen dus óóit nog uitmondt in een heuse trouwerij, weten we in ieder geval zeker dat ze er stralend uit zal zien.

Gaat die trouwerij er ooit nog komen voor Heleen? Zo denkt ze daar nu over.

Bron: Instagram.