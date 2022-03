Heleen deelde woensdagmorgen een uitgebreid bericht op Instagram waarin ze schrijft dat ze onwijs trots is op de boeken, films en de tentoonstelling die ze in de afgelopen jaren heeft gemaakt. “Er zijn meer dan genoeg redenen om vandaag trots, blij en gelukkig te zijn. (...) Maar verreweg het meest blij en gelukkig maken de mensen om mij heen me: grote liefde Bart, kinderen Olivia en Sam, hun vader Ton, kleinkinderen Spencer en West, Nathalie en haar Noah, de zoon van Ton, schoonzoon Pieter, bonuskleinkinderen Dominic en Logan, hun moeder Melissa en haar Aron en zoontje Sawyer, mijn schoonfamilie, mijn lieve vriendinnen en vrienden en wie weet wie er allemaal nog bijkomen…” Ook schrijft ze dat ze haar volgers later die dag zou trakteren op een inmiddels beroemde spiegelfoto.

Spiegelfoto

De schrijfster heeft haar volgers vaker verrast met pikante spiegelfoto's op Instagram. Haar verjaardag is natuurlijk een uitstekende reden om dat opnieuw te doen. Niet veel later deelde ze dan ook een foto van zichzelf in ondergoed voor de spiegel met de tekst: “57 and still alive.”

Bron: Instagram