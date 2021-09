Heleen van Royen wordt weer oma en onthult geslacht tweede kleinkind

Heleen wordt daarmee voor de tweede keer oma.

Blij babynieuws

Op Instagram maakte Heleen van Royen (56) op stiekeme wijze het blijde babynieuws bekend. Ze plaatste een foto van zichzelf, dochter Olivia en kleinzonen Dominic en Logan (de kleinzonen van haar ex-man, red.). Bij de foto schreef ze: “Met zijn vijven naar de première”, terwijl ze maar met zijn vieren op de foto stonden. Het was voor de volgers gelijk duidelijk: Olivia is weer in verwachting!

Nog een kleinzoon

Op de rode loper vertelt Heleen apetrots aan RTL Boulevard dat ze voor de tweede keer op rij oma wordt. Ze is al grootmoeder van kleinzoon Spencer, en het tweede kindje van haar dochter wordt weer een jongetje. “Alles is goed, ik ben al halverwege!”, aldus Olivia.

Oma-zijn

Het oma-zijn bevalt Heleen ontzettend goed, laat ze weten. “Ik pas iedere vrijdag al op Spencer dus er komt er nu eentje bij”, vertelt Heleen van Royen. “En Spencer kan nu ook oma zeggen, dus dat is geweldig”, besluit ze.

Bron: RTL Boulevard