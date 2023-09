Helemaal klaar met die hitte? Vanaf déze dag zal de warmte afnemen

Wij vertellen je wanneer de warmte afneemt.

Hitte

Gisteren was het de warmste 7 september ooit gemeten, en vanochtend vroeg werd er een regionale hittegolf gemeten (in Hoek van Holland is het al 5 dagen 25 graden of warmer). Het moge duidelijk zijn: het is warm! Als het zweet al dagen uit je poriën gutst, snappen we dat jij het eigenlijk wel gehad hebt met die warmte. Wanneer wordt het nou eindelijk herfst?

Het weekend

Weeronline meldt dat het dit weekend nog zeer warm wordt. Zaterdag beginnen we de ochtend met regionaal wat mist, maar de zon schijnt al snel volop. In de middag zal de temperatuur op veel plaatsen stijgen naar 29 tot 31 graden. Tussen 12:00 en 15:00 uur zullen we te maken krijgen met zonkracht 4-5. Smeer je dus goed in, want binnen 20 minuten kun je al verbranden.

In de nacht van zaterdag op zondag zakt de temperatuur naar 14 tot 17 graden. Zondag begint de dag weer met regionaal wat mist. En ook die dag krijgen we nog geen verkoeling, het wordt zelfs op veel plekken nóg iets warmer. Lokaal kan het 32 graden worden.

Dinsdag is het voorbij

Ook maandag wordt het nog erg warm, met als enige verschil dat er wat meer bewolking zal zijn. Toch zal de zon nog flink schijnen. De echte weersomslag komt pas dinsdag. Er worden dan flinke regen- en onweersbuien verwacht en die zullen de hitte verdrijven. Het zal dinsdag 20 tot 24 graden worden en daarmee luiden we het einde van de hitteperiode in.

Rode, pijnlijke huid? Of zelfs blaren? Dan heb je mogelijk last van zonnebrand. Als je in de zon gezeten hebt, tenminste. Helaas kun je je verbrande huid niet meer redden, want het kwaad is al geschied. Wat je wél kunt doen, is je huid de juiste nazorg geven:

Bron: Weeronline