Helft jonge vrouwen was slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag in 2022

Dit maken het CBS en het WODC vrijdag bekend. De schokkende cijfers komen uit de ‘Prevalentiemonitor huiselijk geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag 2022’. Ruim 24 duizend mensen van 16 jaar of ouder namen in maart en april 2022 deel aan deze internetenquête.

In de ‘echte wereld’

1 op de 8 deelnemers gaf aan in de afgelopen twaalf maanden seksueel grensoverschrijdend gedrag te hebben meegemaakt. Omgerekend gaat het om 1,8 miljoen mensen. Bij de meesten van hen (9%) ging het om seksuele intimidatie, die vaker plaatsvond in ‘de echte wereld’ dan online. Het gaat dan om seksueel kwetsende opmerkingen.

Online en fysieke seksuele intimidatie

6% werd slachtoffer van online seksuele intimidatie, zoals het online verspreiden van naaktfoto’s of seksfilmpjes. 4% kreeg te maken met fysiek seksueel geweld, zoals ongewenste aanrakingen op een seksuele manier of andere ongewenste seksuele handelingen.

Meer slachtoffers

Opvallend is dat vooral seksuele intimidatie toenam, vergeleken met 2020. Het percentage slachtoffers van fysiek seksueel geweld veranderde nauwelijks. Dat meer mensen slachtoffer werden van seksueel grensoverschrijdend gedrag kan te maken hebben met de maatschappelijke discussie die hierover bestaat sinds de onthullingen over The voice. Ook de coronapandemie kan meespelen.

Minderjarigen

Extra schokkend: waar 52 procent van de 18-24-jarige vrouwen aangaf slachtoffer te zijn geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag, kreeg 46 procent van de minderjarige meisjes tussen de 16-18 jaar er ook mee te maken. Ter vergelijking: bij mannen in dezelfde leeftijdsgroep werd 15 procent slachtoffer. Een kwetsbare groep blijken ook biseksuele vrouwen. Bijna de helft van hen kreeg te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Onbekende pleger

Uit het onderzoek blijkt verder dat de pleger van seksueel grensoverschrijdend gedrag meestal een onbekende was. Daarnaast werd relatief vaak verwezen naar een collega of iemand die mensen kennen van het uitgaan of een feestje. Ook bij online seksuele seksuele intimidatie ging het meestal om een onbekende.

Huiselijk geweld

Bij fysiek seksueel geweld kenden 7 op de 10 slachtoffers de pleger wél. Bij een kwart ging het om iemand die ze kennen van het uitgaan of een feestje. Bij 2 op de 10 werd het fysiek seksueel geweld binnen de huiselijke kring gepleegd, vooral door de eigen partner.

Relatief weinig meldingen

Hoewel uit onderzoek blijkt dat vertrouwenspersonen sinds de onthullingen over The voice meer meldingen krijgen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is dit nog maar een klein deel van wat er daadwerkelijk plaatsvindt. Minder dan 10 procent van de slachtoffers praatte erover met hulpverleners, zoals de huisarts, psycholoog of maatschappelijk werker. 2 procent of minder stapte naar de politie of melding- en adviesinstanties. 60 tot 70 procent van de slachtoffers praatte er wel over met vrienden, hun partner of andere gezins- en familieleden.

Wil je met iemand praten over je eigen ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag? Neem dan gratis, vrijblijvend én anoniem contact op met: Slachtofferhulp Nederland 0900-0101, ma t/m vr 08:00 – 20:00 of via de chat op www.slachtofferhulp.nl Centrum Seksueel Geweld 0800-0188, 24/7 of via chat ma t/m vr 16:00 – 06:00, za en zo van 20:00 tot 06:00 op www.centrumseksueelgeweld.nl

Bron: CBS