Help! Deze grote giftige spin is steeds vaker in Nederland te zien

Volgens spinnenspecialist Jinze Noordijk heeft het beestje zich inmiddels definitief in Nederland gevestigd. In een jaar tijd (van september 2021 tot september 2022) werden er maar liefst 500 wolfspinnen gesignaleerd, terwijl dat er in het voorgaande jaar 225 waren. Hoeveel exemplaren er precies in Nederland rondlopen is lastig in te schatten. “Ze houden zich heel erg verborgen”, legt de specialist aan het AD uit. Aangezien de spin bij elke worp wel 300 tot 400 nakomelingen kan krijgen, waarvan er tientallen overleven, zitten er inmiddels aardig wat wolfspinnen in Nederland.

Agressief beestje

De spin wordt momenteel vooral in Nijmegen, Arnhem, Utrecht en het zuiden van Limburg gezien. “Maar eigenlijk is de spin overal al wel gezien, behalve in Flevoland”, aldus Jinze. Een beet van de spin is qua pijn te vergelijken met de steek van een wesp, maar wat de spin nog eens extra vervelend maakt, is dat ‘ie erg agressief is. “De meeste spinnen lopen van je weg als je er bijvoorbeeld met je hand naartoe gaat. De wolfspin daarentegen gaat in de aanval.”

Zo herken je ‘m

Maar hoe weet je nu of je met een wolfspin te maken hebt? Hieronder kun je zien hoe het beestje eruit ziet. Mocht je de spin spotten, dan kun je het beste uit de buurt blijven. Bij mensen met een zwak hart kan de beet van een wolfspin namelijk dodelijk zijn.

Bron: AD