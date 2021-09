Beeld Libelle

Help jij ons om Website van het Jaar 2021 te worden? Stem mee!

Het is een feestelijke dag vandaag, want Libelle.nl is genomineerd voor Website van het Jaar 2021. Een nominatie die ons trots maakt, we hebben hard gewerkt aan onze vernieuwde site en zijn blij dat dit de jury ook is opgevallen. Je begrijpt: we willen dolgraag winnen. En jíj kunt ons daarbij helpen.