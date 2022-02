Al bijna twee jaar woont het stel in een ruïne, zoals Alifya het omschrijft. Zij verruilde destijds haar flat in Moskou voor de grenzeloze liefde voor Henk, maar sindsdien woont het stel in een bouwval. Geen enkele kamer is echt af. Op ééntje na: de kattenkamer.

Hotel

Samen hebben Henk en Alifya namelijk maar liefst zes katten. En hoewel de rest van het huis dus aardig te wensen overlaat, is die kattenkamer haast een 5-sterrenhotel.

Ook tijdens de aflevering zelf blijven de katten centraal staan. Zo is er een bepaald kattenschilderij dat Henk per se in de woonkamer wil hangen als die klaar is, maar daar denkt de stylist anders over: “Ik heb voor alle muren eigenlijk al iets bedacht”, geeft ze aan. Maar dan, helemaal aan het einde van de aflevering, menen de kijkers tóch te zien dat het schilderij in de woonkamer is geëindigd.

Moeilijke verhouding

Overigens is John Williams, presentator van het programma, zelf ook aardig verbaasd. Niet alleen vanwege de nadruk op de katten, maar vooral over de onderlinge verhouding tussen Alifya en Henk. Henk geeft in één van de gesprekken namelijk aan dat de verbouwing van het huis een 10-jarenplan is, terwijl Alifya eigenlijk wil dat het binnen een jaar klaar is. Ze heeft dat alleen nooit uitgesproken naar Henk toe, uit angst dat dan de relatie stukloopt en ze terug moet naar Moskou.

Alifya helpt nauwelijks

Maar hoewel Alifya de verbouwing dus het liefst zo snel mogelijk voltooid ziet worden, helpt ze zelf nauwelijks mee. Werken doet ze ook niet, omdat ze bang is dat ze de taal nog niet goed genoeg spreekt. Als het stel dan eindelijk op aansturen van John in gesprek gaat, spreekt John Alifya stevig aan. Zij moet duidelijker gaan aangeven wat ze wil. “Jullie doen het samen”, zegt John. “Jij bent net zo fout als Henk dat de situatie zo is. Je had het gewoon moeten eisen. Het is jullie huis.”

Theeleuten

Wat Alifya dan wel de hele dag doet tot nu toe, blijkt al snel als je de reacties op Twitter bekijkt:

Ja, een zithoek is belangrijk voor haar. Iets met thee en zo min mogelijk doen enzo.#HMMIK #Helpmijnmanisklusser — Creatiffdutch (@creatiffdutch) 7 februari 2022

Binnen een jaar????!!! Eerst een bakkie thee #helpmijnmanisklusser pic.twitter.com/pENbe41vMG — Carola van Rossum (@oxcaroolxo) 7 februari 2022

Ook over de rest van de aflevering raakt Twitter niet uitgepraat:

Het schijnt dat als je om twaalf uur 's nachts drie keer "miauw" in het Russisch zegt dat schilderij van Xandor op je muur verschijnt. #hmmik #helpmijnmanisklusser — Linda Rijpert (@lindarijpert) 7 februari 2022

Haha die styliste draait zich om in haar spreekwoordelijke graf 🤣🤣 wat een soepsooi weer #helpmijnmanisklusser — Ⓜ️eerepeer♋ (@MaryDGr) 7 februari 2022

Bron: Rtl, Twitter.