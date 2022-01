Helpt het drinken van kefir écht tegen een onzuivere huid?

Fermen-watte?

Eerst nog even over wat het fermenteren van voeding ook alweer inhoudt: kort gezegd zorgen bacteriën, schimmels of gisten bij fermentatie voor het veranderen van bepaalde stoffen in een product. Daardoor verandert de zuurgraad, smaak, geur of het uiterlijk van het eten of drinken.

Mmm... levende micro-organismen

Een deel van die door bacteriën omgezette stoffen zijn probiotisch. Dat wil zeggen dat die stoffen levende micro-organismen bevatten. Dat klinkt misschien vreemd, maar aan probiotische voedingsmiddelen worden veel gezondheidsvoordelen toegekend. Vooral op het gebied van je darmflora zijn die voordelen groot. Zo kan gefermenteerde voeding helpen om je hele spijsverteringsstelsel te reguleren of te kalmeren.

Het effect op je huid

Bekende voorbeelden van gefermenteerde voedingsmiddelen zijn onder andere zuurkool, kimchi en het drankje kefir. Onderzoeksarts Jetske Ultee heeft een specialisatie in cosmetische dermatologie en was benieuwd naar het effect van gefermenteerd eten op de huid, aanvullend op de voordelen voor je darmen.

Internationaal onderzoek

In haar zoektocht naar het antwoord stuitte ze op een onderzoek van Braziliaanse, Spaanse en Portugese artsen. “Ze bestudeerden het effect van een zelfgemaakte waterkefir (ook een gefermenteerd en dus probiotisch voedingsmiddel) bij eczeem. Aan het onderzoek deden negentien mensen mét en 33 mensen zonder deze huidproblemen mee”, legt Jetske uit in het AD.

Resultaten

De studie bestond uit vier groepen waarbij deelnemers met en zonder eczeem dagelijks honderd milliliter waterkefir dronken terwijl twee andere groepen met en zonder eczeem geen waterkefir kregen. Beide kefir-groepen hadden na afloop een verbeterde huidbarrière, zegt Jetske. “En dit is vooral bij eczeem heel belangrijk. Nog mooier is dat ook de ernst van de eczeemklachten afnam en dat de hydratatie van de huid verbeterde.”

Tip

Goed nieuws dus! Heb jij last van een onrustige huid en denk je dat het eten van gefermenteerde voedingsmiddelen daartegen kan helpen? Dan heeft Jetske nog een tip: “Het is echt een levend product”, zegt ze. “Zeker in het begin is het daarom belangrijk het gebruik rustig op te bouwen.”

Bron: AD.