Hemeltjelief: verouderd rijtjeshuis in Amsterdam te koop voor bijna 2 miljoen euro

Van deze verouderde tussenwoning in Amsterdam die voor bijna 2 miljoen euro te koop staat, viel onze mond toch even open.

Peperduur rijtjeshuis

De vraagprijs van het stulpje is om precies te zijn 1.985.000 euro. Enorm veel geld voor een rijtjeshuis, waar ook nog een boel aan moet gebeuren. Wie naar de foto's op Funda kijkt, ziet dat het huis behoorlijk verouderd is.

Pluspunten

Maar, het is een flink huis, met een oppervlakte van maar liefst 207 vierkante meter, 7 slaapkamers, en hartstikke mooie elementen zoals glas in lood schuifdeuren en een o-zo-gewilde visgraatvloer. En de échte waarde zit ’m natuurlijk in de locatie: Amsterdam-Zuid.

Voor een ton verbouwen

Maar vergis je niet, want met die krappe 2 miljoen ben je nog niet klaar. Er komen nog een hoop kosten bij kijken. Gert Jan Bakker van stichting Woon! zegt tegen het AD: “Kijk eens naar de badkamer en keuken van dit rijtjeshuis. Het zal zeker nog voor een ton verbouwd moeten worden.”

Eerdere Funda-viral

Twee jaar geleden ging een vergelijkbare woning viral. Toen kreeg een Amsterdams rijtjeshuis een vraagprijs van 1,5 miljoen. Hier viel iedereen ook massaal over, maar zo zie je maar: het kan altijd nóg erger (of nog duurder, in dit geval).

Verouderde tussenwoning van bijna twee miljoen.



In Amsterdam Zuid doen ze het gewoon, een rijtjeshuis van € 1.985.000. https://t.co/i2ZyPufBZd — Gert Jan Bakker (@isgoedhoor) 26 oktober 2021

