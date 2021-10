Herfst? Dít is waarom alle bomen eind oktober nog steeds groen zijn

Als je afgelopen weekend tijdens je herfstwandeling op zoek ging naar prachtige bruine en rode bladeren, werd je waarschijnlijk al snel teleurgesteld. Veel bomen zijn nog groen en vol in blad.

Nog niet veel kleur

“Zelfs de beuk, die eigenlijk rond deze tijd helemaal verkleurd zou moeten zijn”, legt bioloog Arnold van Vliet van de universiteit Wageningen. uit aan de NOS. “Je ziet wel wat kleuren, maar nog heel minimaal.” Maar waar komt dit toch door?

Vocht

Dat de bladeren nog niet zijn verkleurd heeft te maken met het warme weer. “We zitten in de top-10 van de warmste september- en oktobermaanden.” Bovendien blijft nachtvorst uit, waardoor de bladverkleuring heel traag op gang komt. Pas wanneer het kouder wordt, verliezen bomen hun bladeren. Dit doen ze omdat ze anders uitdrogen als het gaat vriezen. Ze kunnen namelijk geen vocht meer opnemen, terwijl bladeren vocht blijven verdampen

Meerdere factoren

Kortom: dat bladeren vallen, wordt bepaald door het weer, vorst, daglengte én temperatuur. De afgelopen jaren vielen de bladeren wel wat eerder van de boom. “Dit jaar is er net iets meer verkleuring te zien dan 2016, toen het nog iets warmer en groener was. Maar in vergelijking met voorgaande jaren is er veel meer blad aan de bomen”, vertelt Van Vliet.

Intense kleuren

Ook kan het per jaar verschillen hoe intens de kleuren zijn van de herfstbladeren. Dit hangt af van de weersomstandigheden. De kleuren worden bepaald door de hoeveelheid zon, maar ook koude nachten zonder nachtvorst. “Meer zon en koude nachten betekent meer roodvorming.”

De herfst is een feestje, maar je moet wel zelf de slingers ophangen:

Bron: NOS.