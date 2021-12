Hersenchirurgen zijn volgens onderzoek helemaal niet slimmer dan jij

Britse onderzoekers wilden weleens weten of een hersenchirurg of een ruimtevaartingenieur inderdaad slimmer is dan de rest van de mensen. Dat besloten ze naar aanleiding van een scène in een serie, waarin een ruimtevaartexpert tegen een hersenchirurg zegt: “Het is geen hogere wiskunde, toch?”

Om te onderzoeken of ze écht slimmer waren, lieten ze 329 ruimtevaartingenieurs en 72 hersenchirurgen de Great British Intelligence Test doen. Daarnaast vulde deze groep vragen in over de ervaring die zij hebben in hun vakgebied. Deze resultaten vergeleken de onderzoekers met die van ruim 18.000 ‘gewone’ Britten.

Problemen oplossen

En wat blijkt: deze beroepen maken mensen helemaal niet slimmer dan de rest van de bevolking. De hersenchirurgen bleken wel sneller problemen te kunnen oplossen, maar daar tegenover bleek hun geheugen weer langzamer te werken. De onderzoekers leggen uit: “Deze uitkomsten laten zien dat ieder mens een scala aan vaardigheden heeft. De een is beter in het ene en anderen zijn weer beter in andere dingen. Het is heel moeilijk om overál beter in te zijn.” Mensen met een van deze twee beroepen zijn dus goed in bepaalde dingen, die ervoor zorgen dat ze goed in hun vak zijn, maar daarmee zijn ze dus niet slimmer dan anderen.

Bron: The Guardian