Hersteld van corona? Zó lang is je QR-bewijs nu geldig

En geldt de code ook in het buitenland?

Voldoende antistoffen

Het herstelbewijs wordt verlengd op basis van een advies van het Outbreak Management Team (OMT) begin oktober. De antistoffen tegen het coronavirus zijn een jaar na infectie bij 90% van de mensen namelijk nog altijd aanwezig. Zelfs bij een mild verlopen infectie. Omdat een eerdere infectie met corona je langer dan een half jaar beschermt tegen het virus, verlengt het kabinet nu het herstelbewijs met een half jaar. Je herstelbewijs wordt in totaal dus een jaar geldig.

Voor de varianten

Uit een grote Deense studie blijkt dat het beschermende effect ten minste zeven maanden is. Het kan zelfs langer zijn, maar dat hebben ze niet onderzocht. Wel is het belangrijk om te vermelden dat dit onderzoek werd uitgevoerd vóór de opkomst van de varianten, zoals de delta- en omikronvariant. Verder blijkt uit dit onderzoek dat de kans op herbesmetting na een covid-infectie met 80 tot 83% daalde bij mensen onder de 65 jaar. Bij mensen boven de 65 was dit 47%.

Onderzoek RIVM

Na corona geeft het immuunsysteem de meeste mensen een behoorlijke bescherming tegen een nieuwe infectie. Die bescherming is niet 100%, maar wel heel hoog. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat bij 90% van de mensen bij wie antistoffen tegen corona in het bloed zijn gevonden, een jaar later nog steeds antistoffen aanwezig zijn.

Nog wel vaccineren?

Aangezien er tussen personen veel verschil is in de effectiviteit van de afweer, is het nog altijd verstandig om je te laten vaccineren of een boosterprik te nemen. Op die manier ben je extra beschermd tegen ernstig ziek worden of ic-opnames.

Buitenland

Daarom is het advies van het OMT om de geldigheid van het herstelbewijs in Nederland te verlengen naar 365 dagen. In het buitenland blijft het herstelbewijs maar 180 dagen geldig. “Het advies is niet in lijn met huidig Europees beleid”, schreef het OMT begin oktober. Je kunt dus alleen in Nederland langer profiteren van een QR-code na genezing.

Het herstelbewijs blijft in de rest van Europa dus 180 dagen geldig, maar alleen in combinatie met een negatieve PCR-test. Een positieve antigeentest (zelftest) is niet voldoende, terwijl dat in Nederland wel voor een geldige QR-code zorgt.

Verlengen

Mocht je zijn hersteld van corona, dan kun je je herstelbewijs verlengen in de CoronaCheck-App. Je moet dan opnieuw je testuitslag uit het systeem van de GGD halen. Hoe je dit doet, lees je hier.

Bron: RTL Nieuws