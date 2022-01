Een zwarte of grijze winterjas is handig met allerlei outfits te combineren, maar het maakt het geheel er niet veel vrolijker op. De maand januari kan wel wat kleur gebruiken, moet ook de hertogin gedacht hebben. Ze verscheen woensdag in een opvallende blauwe jas bij het Foundling Museum in Londen.

Blauwe winterjas

Kate droeg een blauwe jas van het merk Jigsaw met een wijde pantalon van hetzelfde merk. De kleur van de jas was niet het enige opvallende: de hertogin droeg oorbellen van Accessorize die in de sale maar een paar euro kostten. Helaas zijn ze niet meer verkrijgbaar.

Je winteroutfits wat opfleuren? Doe dat net als Kate met een blauwe jas;

