Dit heb je nodig voor de wentelteefjes

4 kardemompeulen

4 eieren (M)

250 ml vanillevla

1 el suiker

4 sneetjes suikerbrood

4 sneetjes rozijnenbrood

4 2 el boter

150 g frambozen

4 ovenschaaltjes 11 cm Ø

garde

Recept: zo maak je de wentelteefjes

Verwarm de oven voor op 200 °C. Vet de ovenschaaltjes royaal in boter. Plet de kardemompeulen en haal de zwarte zaadjes eruit. Hak deze fijn. Klop de eieren los. Voeg de vanillevla, de kademomzaadjes en de suiker toe. Klopt het 1 minuut goed door. Smeer de sneetjes suiker- en krentenbrood aan beide zijden in met boter. Snijd ze in vieren, in driehoekjes. Verdeel het eimengsel over de 4 ovenschaaltjes. Zet in elk schaaltje 8 driehoekjes brood rechtop. Verdeel de frambozen erover. Bak ze in 25 minuten goudbruin. Serveer warm, met geklopte room.

Voor 4 personen | Bereidingstijd 5 min | Oventijd 25 min.