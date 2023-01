Het hof besluit: zijn ouders het oneens over vaccineren? Dan mag hun kind alsnog een prik krijgen

Dan mag het kind de prik gewoon krijgen, oordeelt het gerechtshof in Den Haag.

Ruzie om vaccineren kind

Zij kregen een zaak voorgeschoteld waarbij een vader zijn vijfjarige kind wilde laten vaccineren, terwijl de moeder dat niet wilde. Zij wilde niet dat haar kind aan het Rijksvaccinatieprogramma deelnam vanwege haar bijbels-holistische geloofsovertuiging en antroposofische levenswijze.

Hoger beroep afgewezen

Ze tekende hoger beroep aan na een eerdere gerechtelijke uitspraak, maar het gerechtshof oordeelt dat het belang van een minderjarig kind om deel te nemen aan het Rijksvaccinatieprogramma voorop staat. Het hof liet zich adviseren door de Raad voor Kinderbescherming en besloot het hoger beroep af te wijzen. Hiermee willen ze een signaal afgeven: ze vinden het Rijksvaccinatieprogramma een belangrijk onderdeel voor de veiligheid en gezondheid van kinderen.

Steeds meer conflicten sinds corona

In de coronatijd nam het aantal rechtszaken dat werd aangespannen omdat ouders ruzie kregen over het vaccineren van hun kind toe. Zo schreef EenVandaag vorig jaar dat advocaten massaal met de kwestie te maken kregen, veelal in geval van gescheiden ouders. En ook betreft coronavaccinaties bleek dat rechters het verzoek op het verbieden van een prik door één van de ouders vaak afwijzen. “Een vader die tegen vaccinatie is, verzocht de rechter om een verbod voor coronavaccinatie van zijn 12-jarige zoon. Ik stond de moeder bij, die voor vaccinatie is. Het verzoek van de vader tot een verbod is afgewezen”, aldus een advocaat tegen EenVandaag.

Het humaan papillomavirus, ook wel bekend als HPV, is een seksueel overdraagbaar virus, dat in sommige gevallen kanker kan veroorzaken. Elk 10-jarig kind in Nederland krijgt een uitnodiging voor een vaccinatie tegen HPV. Dokter Rutger legt je uit waarom huisartsen aanraden kinderen te laten vaccineren tegen HPV:

Bron: Hart van Nederland