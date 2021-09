Het is belangrijk om de oren van je hond regelmatig schoon te maken, maar hoe doe je dat?

Sterker nog, je kunt er een hoop narigheid mee voorkomen.

Oren van je hond checken

Teveel oorsmeer kan namelijk leiden tot infecties. Het is daarom goed om met enige regelmaat een teveel aan oorsmeer te verwijderen. Zeker wanneer je hond veel aan zijn oren aan het krabben is, is het tijd om eens te kijken hoe de oren van je viervoeter erbij hangen.

Schoonmaken

Wat je niet moet doen als je de oren van je hond wil schoonmaken, is een wattenstaafje gebruiken. Je kunt hier beter een schone, droge doek voor pakken. Kampt je hond met wel erg veel oorsmeer? Ga dan niet aan de gang met middelen die de huid van je hond kunnen irriteren. Je kunt een beetje babyolie in het oor druppelen, maar liever schaf je een product aan dat speciaal voor in de oren bedoeld is. Natuurlijk is het altijd verstandig om een bezoek aan de dierenarts te brengen als je het niet vertrouwt.

Oorproblemen herkennen

Hoe je oorproblemen bij honden herkent? Je kunt het oor checken door erin te kijken en te letten op roodheid en viezigheid. Ook de geur is een belangrijke indicator. Wanneer er een vieze geur uit het oor komt, is er iets aan de hand. Maak in dit geval de oren voorzichtig schoon en herhaal dit elke dag. Blijft het viezig? Ga dan naar de dierenarts. Denk je dat een teveel aan oorhaar zorgt voor viezigheid in het oor? Dan kun je dit voorzichtig knippen of door een hondentrimmer aan laten pakken.

Oormijt

Wanneer het veelvuldig schoonmaken van de oren niet helpt en er veel oorsmeer in het oor blijft komen, kan het dat je hond last heeft van oormijt. Dit is een beestje die in de gehoorgang van je hond kan komen te zitten en daar voor ontstekingen kan zorgen. Dit moet behandeld worden door de dierenarts. Daarom is het verstandig om de oren van je hond regelmatig te checken en schoon te maken, dan ben je er op tijd bij.

