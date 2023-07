Het is de warmste dag van het jaar, maar na het weekend koelt het af

Nog volop tijd voor een frisse duik of verkoeling zoeken in de schaduw. Het is hot hot hot. Volgens Weeronline is het bijna overal in Nederland boven de 30 graden, Het hete weer is te danken aan een zuidoostenwind, die zeer warme en droge lucht door het land blaast.

Wel kunnen later vandaag de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg rekenen op een onweersbui met zelfs ware windstoten. Zaterdagavond verdwijnen de buien al snel weer en blijft het nog lang lekker warm.

Zondag veel regen

Zondag komen er vanaf de middag weer regen- en onweersbuien aan, soms met hagel. Ze trekken vanuit het zuidwesten binnen en trekken dan over het land. Lokaal kan er veel wateroverlast ontstaan. Het kan nog wel de hele dag warm tot zeer warm blijven met temperaturen rond de 29 graden.

Na het weekend wordt het minder warm

De regen- en onweersbuien verdrijven uiteindelijk wel de echte hitte. Na het weekend wordt het echt een stuk minder heet. Wel is het gewoon aangenaam zomerweer met maxima tussen 22 en 26 graden. Geleidelijk zien we dan weer het wisselvallige zomerweer van de afgelopen weken met veel zon, maar ook af en toe een bui.

Wil je met mooi weer graag een rokje of jurkje dragen, maar doe je het niet omdat je dan last krijgt van schurende dijen? Met deze tip heb je geen last meer van huidirritatie.

Bron: Weeronline