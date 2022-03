De vernieuwde wet werd eerder al aangenomen. Nu maakt minister Karien van Gennip van Sociale Zaken de details duidelijk in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer.

(On)betaald ouderschapsverlof

Momenteel hebben ouders recht op 26 weken onbetaald ouderschapsverlof. Deze weken kunnen ouders in de eerste 8 levensjaren van hun kind opnemen. Vanaf augustus 2022 krijgen werknemers 9 van deze 26 weken deels doorbetaald. Maar mama’s en papa’s moeten deze 9 weken wel in het eerste jaar opnemen. Het vorige kabinet stelde al een vergoeding van 50% van het dagloon voor, maar de Eerste Kamer eiste meer. En dat is gelukt, met 70%.

Gelijkheid tussen ouders

Met deze nieuwe wet hoopt de Kamer de gelijkheid tussen de ouders te bevorderen, en het zo ook aantrekkelijk(er) te maken voor gezinnen met lage inkomens. Mama’s en papa’s krijgen tijdens deze verlofuitkering van 9 weken 70% van hun dagloon vergoed, met een maximum van € 225,57 per dag.

“Vaak neemt de kostwinner weinig verlof op en neemt degene die minder werkt veel verlof op. Dat is meestal de moeder”, legt minister Van Gennip, die dat meer in balans wil brengen, uit aan RTL Nieuws. De minister is er daarbij van overtuigd dat het mes aan twee kanten snijdt. “Zo krijgen jonge moeders namelijk een gelijkwaardige kans op de arbeidsmarkt en krijgen jonge vaders de kans een goede band op te bouwen met hun kind.”

Verlof ná het eerste levensjaar opnemen

Uiteraard hóéf je het betaalde verlof niet op te nemen. Laat je de verlofuitkering aan je voorbij gaan, dan mag je die 9 weken alsnog - onbetaald weliswaar - inzetten tot je kleine spruit 8 kaarsjes uitblaast.

