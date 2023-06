Het is gedaan met de pret: regen, hagel en felle windstoten op komst

Volgens meteoroloog Leander de Wit kunnen mensen hier rekenen op een ‘verschrikkelijk natte middag’. En dat is natuurlijk wel even slikken…

Code geel

Leander de Wit vertelt aan RTL Nieuws dat er bijzonder veel regen in een korte periode valt. “In een gewone maand valt er ongeveer 70 mm neerslag in juni, maar vandaag kan er alleen al in het zuidoosten 40 tot 50 mm regen vallen, lokaal mogelijk nog iets meer.” En daar blijft het niet bij, want mensen in het zuiden kunnen ook flinke windstoten en hagel verwachten. In deze provincies is code geel afgegeven.

Tornado op komst

Woon je buiten deze provincies? Dan heb je iets meer geluk. Er valt ook in de rest van Nederland de nodige regen, maar wel aanzienlijk minder dan in het zuidoosten. Mocht je nu toevallig een gezellig dagje in Duitsland gepland hebben staan, dan kun je maar beter oppassen. Er is daar lokaal zelfs kans op een tornado. “Maar dat blijft ons in ieder geval bespaard”, aldus Leander.

Zomers weekend

Gelukkig is er ook nog goed nieuws, want morgen wordt het een stuk zonniger. Met temperaturen van bijna 25 graden is het weer heerlijk genieten geblazen in bijna heel het land. En dat zet zich door. “Zaterdag zien we vrijwel hetzelfde, maar dan met iets meer bewolking. Zondag wordt de mooiste dag van het weekend met temperaturen rond de 27/28 graden.”

Bron: RTL Nieuws