Het is heel normaal als je de naam van je kinderen verwart met die van je hond

Met al die hectiek die komt kijken bij een gezinsleven is het niet zo gek dat je soms een beetje in de war raakt.

Fikkie, aan tafel!

Uit onderzoek blijkt namelijk dat het heel normaal is als ouders de namen van hun kinderen verwarren met die van je hond. Dus, zoiets als: ‘Fikkie, zet je je computer zo even uit?’ Of: ‘Fikkie, ga je je huiswerk voor Frans nu maken?’ Het is een cognitieve vergissing die vaak voorkomt omdat zowel je kinderen als je hond in dezelfde sociale kring zitten. Namelijk: die van je gezin. De namen binnen een gezin willen dan nog weleens door elkaar worden gehaald.

Niet voor de poes

Geldt hetzelfde voor je kat? Nee, volgens onderzoeker David Rubin: “Ons onderzoek onderschrijft de bijzondere relatie tussen mensen en honden. Honden reageren sterker op hun naam dan katten, dus hondennamen worden in het dagelijks leven vaker gebruikt. Het zou kunnen dat die naam daarom eerder wordt opgenomen in het gezinsbeeld van mensen.”

Het verwisselen van namen van gezinsleden komt ook veel voor. Niet alleen door ouders, ook tussen broers en zusjes onderling. Als de kinderen qua uiterlijk op elkaar lijken, zoals bij tweelingen, speelt dat echter géén significante rol.

Bron: Scientias. Beeld: iStock