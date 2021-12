Het is officieel de warmste 30 december (én oudejaarsdag?) ooit

Je zou bíjna zonder jas naar buiten willen, ware het niet dat er wel een wat guur windje stond.

Warmste 30 december ooit

In de Bilt is vandaag om 10.30 uur een temperatuur van 13,1 graden gemeten. Een herfst- en lente-achtige temperatuur. Het vorige record was 13 graden en dat stamde uit 1925. Het is dus een flinke tijd - bijna honderd jaar - niet zó warm geweest. In Limburg werd het vandaag nog warmer. In het plaatsje Ell werd vanochtend om 9.40 uur al een temperatuur van 14,7 graden gemeten.

Temperatuurrecords

Gemiddeld breken we ieder jaar zo'n 16 à 17 temperatuurrecords. Dit jaar gebeurde dat relatief weinig, dit is de tiende. Het laatste dagrecord was van 18 juni 2021. Op die dag werd het dagrecord wat de minimumtemperatuur betreft gebroken; het werd niet kouder dan 18,8 graden.

Warmste oudejaarsdag

Het zou zomaar kunnen dat er in de nacht naar oudejaarsdag weer een record wordt gebroken. Volgens de verwachtingen wordt het in de nacht van donderdag op vrijdag niet kouder dan 12 graden, terwijl het huidige record afkomstig uit 1901 staat op 8,8 graden. Daarnaast wordt op oudejaarsdag maximaal 14 graden verwacht terwijl het tijdens de warmste oudejaarsdag tot nu toe 13,7 graden was (2017). De teller kan dus binnen 24 uur zomaar op 12 records staan voor dit jaar.

