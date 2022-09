Het is zover: Jan Slagter gaat voor de eerste keer van zijn leven op zwemles

“Ik heb nog geen zwemles gehad”, vertelt Jan in de nieuwste aflevering van De geboden van Slagter en Dresselhuys. “Ik heb wel contact gehad met een zwemlerares hier in Laren en die ging op vakantie en die zou mij een dezer dagen even opbellen zodat ik mijn eerste privé-zwemles kan krijgen. Dus als ze het hoort, ik weet niet of ze luistert, maar bel me. Want ik wil dat echt gaan doen.”

Onder de steiger

In juli dit jaar, begon hij de aflevering van zijn podcast geschrokken. “We hadden hier bijna niet gezeten, zeg ik in alle ernst”, vertelt hij over het incident aan aan journalist Cisca Dresselhuys. Toen Jan in Loosdrecht zijn boot aan het schoonmaken was, en zijn verlengkabel in het water liet vallen, viel hij er zelf achteraan. Hij kwam onder de steiger terecht en werd toen geconfronteerd met het feit dat hij niet kon zwemmen.

Googlen naar zwemles

Jan raakte in paniek en begon zich af te vragen wat er allemaal had kunnen gebeuren als hij niet geholpen zou zijn door een man in een andere boot. Om te voorkomen om ooit achter het antwoord te komen, besloot Jan te Googlen naar privé-zwemlessen.

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: RTL Boulevard