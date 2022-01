Op 1 februari wordt volgens Chinese gebruiken het nieuwe jaar ingeluid en zoals altijd wordt er een dier aan het jaar gekoppeld. In 2022 is dat dus de Tijger, het derde van de twaalf dieren volgens de Chinese kalender.

Welk sterrenbeeld heb ik?

Wie het levenslicht zag in 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 of 2022, is geboren in het jaar van de tijger. Ben je geboren in een ander jaar? Ontdek hieronder welk sterrenbeeld je bent volgens de Chinese kalender.

Chinese jaarhoroscoop van de Tijger

Volgens de Chinese astrologie zijn Tijgers niet alleen empathisch, maar hebben ze ook veel geluk in het leven. Wat betreft relaties beseft de Tijger in 2022 hoe belangrijk de rol van een partner in het leven is. De vrijgezel heeft behoefte aan een relatie met diepgang, maar of je deze diepgang gaat vinden, is de vraag. Wat carrière en financiën betreft is het een voorspoedig jaar: je maakt misschien wel de promotie waarop je wacht en je salaris stijgt. Omdat je goed met je geld weet om te gaan, geeft dat een gevoel van rust.

Chinese jaarhoroscoop van de Rat

Geboren in: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Door de positieve energie die het jaar van de Tijger met zich meebrengt, wordt het ook een goed jaar voor de Rat. Maar voor de goede dingen die op je pad komen, moet je wel hard werken. Een nieuwe liefde of nieuwe vriendschappen sluiten: dit jaar staat het volgens de Chinese horoscoop in de sterren geschreven. Neem je tijd om deze nieuwe relatie(s) rustig te ontdekken, zodat er iets moois ontstaat.

Chinese jaarhoroscoop van de Os

Geboren in: 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Traditioneel gezien is het jaar van de Tijger niet het leukste jaar voor de Os. Die houdt namelijk meer van rust en regelmaat. Maar hoewel je geduld op de proef wordt gesteld, sla je je kranig door 2022 heen. Wees ook geduldig in de liefde. Je bent misschien niet zo flexibel als je zou willen, maar de energie van de Tijger daagt je juist uit om spontaan te zijn.

Chinese jaarhoroscoop van het Konijn

Geboren in: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Voor het Konijn wordt het een intensief jaar. De rust en emotionele stabiliteit waarvan je houdt? Daar komt niks van terecht met de energie van de Tijger. Bereid je erop voor dat gemoederen hoog oplopen en je flink bemiddelt om ruzies onder controle te krijgen. Erg vermoeiend, dus. Weet dat mensen hun eigen problemen moeten oplossen. Eén voordeel: wat liefde en relaties betreft is het wél een gunstig jaar.

Chinese jaarhoroscoop van de Draak

Geboren in: 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Na een pittig 2021 keert de rust terug voor de Draak. Je kikkert dit jaar weer helemaal op. Onverwachte dingen gebeuren, problemen los je op en je financiën zijn op orde. Laat je niet meeslepen in het geroddel op de werkvloer. Het is verleidelijk om deel te nemen aan de kletspraat, maar het siert je niet. Denk aan je positie binnen het bedrijf.

Chinese jaarhoroscoop van de Slang

Geboren in: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Op sociaal gebied wordt 2022 voor de Slang een bijzonder jaar. Je bent als individu sterk, maar hebt weleens moeite een teamplayer zijn. Dit jaar word je gedwongen om meer samen te werken en om hulp te vragen. Laat je niet tegenhouden door plotselinge tegenslagen. Slangen kunnen tegen een stootje en geven negatieve situaties een positieve draai.

Chinese jaarhoroscoop van het Paard

Geboren in: 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

De Tijger en het Paard zijn als twee handen op één buik, dus het wordt een mooi jaar voor jou. Je gaat veranderingen niet uit de weg, dus grijp de kansen aan die op je pad komen. Ook verandert het één en ander in je gezins- en liefdesleven. Geef elkaar aandacht, zodat jullie zo sterk mogelijk uit de strijd komen.

Chinese jaarhoroscoop van de Geit

Geboren in: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Komend jaar vindt er een levensveranderende gebeurtenis plaats, dus maak je op voor een onrustig jaar. Geen reden voor paniek: er gebeuren vooral goede dingen, waardoor je straks terugkijkt op een gelukkig 2022. Het geluk komt in ieder geval jouw kant op.

Chinese jaarhoroscoop van de Aap

Geboren in: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Het jaar van de Tijger is niet ideaal voor de Aap. Volgens de Chinese astrologie zijn deze twee dieren vijanden. Het is niet het jaar om grote risico’s te nemen, dus doe het rustig aan. En vergeet niet te lachen, zeker met vrienden. De focus ligt dit jaar op de bijzondere vrienden die (al jaren) in je leven zijn.

Chinese jaarhoroscoop van de Haan

Geboren in: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Maak je op voor een wilde rit, want 2022 belooft chaos. Dit jaar doet een beroep op je aanpassingsvermogen. Hoe goed kun je met veranderingen omgaan? Normaal gesproken best goed, gelukkig. Dat werpt vruchten af op de werkvloer, waardoor je een financiële meevaller te wachten staat. De vrijgezel houdt het waarschijnlijk bij een korte romance, maar vrees niet: het doet je zelfvertrouwen goed.

Chinese jaarhoroscoop van de Hond

Geboren in: 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

De Tijger en Hond kunnen goed door één deur, waardoor het bijna niet anders kan dan dat je een fijn jaar tegemoet gaat. Laat je niet te veel uitputten. Neem tijd voor jezelf als je je overweldigd voelt en probeer verder met de ‘flow’ mee te gaan. Wat betreft liefde en relaties is het ook een gunstig jaar. De passie bloeit weer op.

Chinese jaarhoroscoop van het Varken

Geboren in: 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Enige voorzichtigheid is geboden als je niet in een achtbaan van chaos wil stappen dit jaar. Grote stappen nemen, komt een andere keer wel. Het is ook oké om blij te zijn met waar je nu bent en staat in het leven. Ga voorzichtig met je geld om. Als het goed is, heb je al een buffer opgebouwd. Het is verstandig om op deze rekening geld te blijven zetten.

